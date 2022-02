​Un comenzar de nuevo Pedro García, Gerona Lectores

martes, 1 de febrero de 2022, 08:44 h (CET) Una vez acabado el 2021 y empezado el 2022 hemos recibido un nuevo tiempo que debe representar siempre un nuevo comienzo. Pienso que el nuevo años que hemos comenzado, es una oportunidad para volver al principio del realismo que nos obliga a seguir preguntándonos por las casusas de lo que nos pasa.

El impacto de la pandemia está despertando oleadas de generosidad y de solidaridad, pero también ha revelado nuestras inseguridades y miedos más profundos. La pandemia está acelerando una serie de procesos de cambio social que nos exigen altura de miras y una apuesta por lo esencial de la vida, la defensa de la libertad y la dignidad humanas.

Noticias relacionadas ¡Gracias, Rafael! Innumerables días de gloria has proporcionado a España con tus triunfos que hemos considerado como si fuesen de cada uno de nosotros Eliminar niños, problema o aborto retroactivo Hay que insistir sin tregua que es un asesinato tanto matar a un niño de pocos años como al concebido y no nacido ¿Por qué corren los caballos? Los humanos somos lo suficientemente perversos como para conseguir del resto de los animales casi cualquier cosa que nos propongamos ​Son millones los hombres y las mujeres Juan García, Cáceres Las verdades ocultas en las tradiciones Venancio Rodríguez Sanz