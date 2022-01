Minio ya no está Poema Aurora Peregrina Varela Rodriguez

lunes, 31 de enero de 2022, 08:29 h (CET) Sólo su recuerdo

me hace sentir feliz en un sueño me dijo "pronto estarás junto a mí" y es que me estaba llevando...

Siempre te tengo en mi pensamiento cuando veo su hermosa foto. gato de mi adolescencia, mi gran hermano del alma.

Cuantas ilusiones compartí contigo si supieras ahora como estoy. Cuantos juegos y cuanto cariño, cuantos te quiero y cuantos besos a mi niño querido.

Estás conmigo en ocasiones siento tu presencia como ahora que escribo.

Estás conmigo en ocasiones siento tu presencia como ahora que escribo.

Sé que has sido feliz. Sé que Dios te llevó al cielo. Sé que nuestras almas volverán a decir juntas: nos queremos.

