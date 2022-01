El Tribunal Superior de Londres dictamina que Assange puede solicitar la apelación de su extradición a EE.UU. Sus abogados y partidarios han advertido que su salud mental y física se ha deteriorado de forma gradual Redacción

martes, 25 de enero de 2022, 11:09 h (CET) El Tribunal Superior de Londres ha dictaminado que el fundador de WikiLeaks, Julian Assange, puede apelar una decisión judicial tomada en diciembre por dicho tribunal que permitía su extradición a Estados Unidos. Assange enfrenta cargos de espionaje y hasta 175 años de prisión por publicar pruebas de crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Irak y Afganistán. Estas fueron las palabras expresadas por la prometida de Assange, Stella Moris, cuando hablaba frente al juzgado.

Stella Moris: “El Tribunal Superior certificó que habíamos planteado un punto de derecho de importancia pública general y sostuvo que la Corte Suprema tiene buenos motivos para escuchar esta apelación. Ahora, la situación es que la Corte Suprema tiene que decidir si escuchará la apelación. Pero no se equivoquen: hoy ganamos en el juzgado”.

Los abogados y partidarios de Julian Assange han advertido que su salud mental y física se ha deteriorado de forma gradual y, el año pasado, una jueza de un tribunal inferior dictaminó que no debía ser extraditado porque, de ser encarcelado en Estados Unidos, corría el riesgo de una muerte por suicidio.

