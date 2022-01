Reflexiones desde el mirador del abuelo La desigualdad muda nunca alcanzará la prosperidad Ángel Alonso Pachón

@AAP1942

jueves, 20 de enero de 2022, 10:22 h (CET) Dicen que Las Cortes Generales representan la libertad del pueblo. Dicen que el Senado se compone de 265 representantes, electos o designados. Dicen que el Congreso se compone, actualmente, de 350 representantes electos. Se entiende que ambas Cámaras, por respeto Constitucional, la deben formar personas, primero CONSTITUCIONALISTAS, segundo LIBRES, tercero PREPARADAS y cuarto COMPROMETIDAS.

… Momento de reflexión personal (¿¿ ¿?)…

CONSTITUCIONALISTA, persona que su motor político-social es la CONSTITUCIÓN. LIBRE, individuocon capacidad de tomar decisiones según criterios personales o de grupo, siempre que estos no vayan contra sus principios. PREPARADA, poseedor de todos aquellos conocimientos necesarios para el ESTUDIO y DESARROLLO de normativas generales. COMPROMETIDA, voluntad personal de servicio social, por encima de los intereses individuales o partidistas.

… Momento de reflexión personal… (¿¿ ¿?)

Constituidas las Cortes Generales y el correspondiente Senado, el Presidente del Gobierno, es el principal RESPONSABLE de comprobar la idoneidad de todos y cada uno de los electos. Es responsabilidad del Presidente llevar a cabo las “mociones de censura” que sean necesarias para poner de manifiesto dicha falta de idoneidad personal y provocar el cese o renuncia de los cargos como Diputados o Senadores. Las LEGISLATURAS no pueden convertirse en una partida de naipes, en la que se permitan las “marcas” diferenciales… A eso, en cualquier país del mundo, se le conoce con el nombre de FRAUDE.

De estos principios se debería derivar la proposición de estudiar la necesidad de eliminar la “obediencia de partido”, en temas de carácter ideológico, que afecten a la moral personal y a las creencias individuales. No cabe en ninguna cabeza, mínimamente estructurada, la idea de que las conciencias, asentadas en poltronas cuatrienales, pierden el sentido de la orientación y se guían por el “tufo o tufillo”, bien pagado, de cada partido. Si eso es así, la extensión del escaño al “hábitat” familiar provocará el silencio económico de la “santa compañera” y de la prole dependiente”… la VERDAD tiene marca y esa se paga.

Convertir los palacetes políticos en “Salones de Juego”, sólo para personas con perfil de humilladero y permitir que en dichos salones se juegue el “PAN NUESTRO DE CADA DÍA”, NO ES CONSTITUCIONAL, sino, por desgracia, CORRUPCIÓN BURGUESA.

Hoy ese famoso “tufo o tufillo” ronda por cada una de la Comunidades Autónomas, convirtiéndolas en “ruines, pequeños Reinos Taifas”. El dinero fluye, ahora, como el agua, salpicando… basta situarse en la zona adecuada. A eso algunos lo llaman sentido de Estado… Tomar el sol lejos del “feliz salpicadero” es conocido con el nombre “anti patriota”.

Eso es lo que hay… La “historia de los Templarios” se repite… “Dadme dinero, que el poder lo conquistaré yo”, o aquel otro “rodeadme de necesitados, que ellos me auparán al carro del poder”. Estas realidades también conquistaron la Roma, símbolo del Jesucristo en el Gólgota.

Convertida en Estado, ROMA se endiosó, confundiendo evolución con engrandecimiento; comenzó a colocar, en mercadillos, su FE, mediante un marketing de señuelos paradisiacos… La Roma respetable, la que conquistó Europa con el Martirio y la Esperanza para el débil, confundió CREENCIA con SEGURIDAD y la SEGURIDAD con DINERO…Ahí, en ese momento, comenzaron los TOBOGANES.

El futuro de los creyentes está siendo dirigido hacia una ROMA CRISTIANA, en busca de las ESENCIAS de la FE, de la esperanza y de la CARIDAD, difuminadas en palacetes, palacios y castillos, jerarquizados, según los “escudos de armas”.

Política, religión, economía… TIERRAS DIFERENTES CON FRUTOS PARECIDOS… La desigualdad MUDA, nunca alcanzará la prosperidad… Los MERCADERES de FERIAS, cerrados los chiringuitos, se afincan en sus posesiones, GUARIDAS, dirían otros… (para eso han estudiado) ¡OJO A BABOR! ¡OJO A ESTRIBOR!...

