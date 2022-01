Tudanca, el candidato desconocido PSOE en Castilla y León

Creo en la política, he creído siempre y creeré siempre. Me parece que es el único instrumento que tienen aquellos que no tienen otro para mejorar sus vidas. Y que en una tierra humilde, como la mía, para un humilde socialista de Gamonal, es un orgullo poder estar en un sitio como éste, con gente que representa tanto en este país, para hablar solo de lo que más queremos, de lo que defendemos; de lo que añoramos, que es que Castilla y León tenga un futuro mejor. En eso trabajamos. Muchas gracias a todos y a todas. Luis Tudanca, el candidato PSOE para las elecciones autonómicas en Castilla y León, acabó su intervención en Nueva Economía Fórum con el texto anterior. Con él resumía su postura y situación, de aspirante socialista, ante las elecciones autonómicas del 13 de febrero: El mantra Gobierno PSOE nacido en Ferraz “En eso trabajamos”. Y el lenguaje inclusivo, “a todos y a todas”, de Pedro Sánchez, rechazado por la RAE por alterar la economía del idioma. Antes, el contexto previo de quien ganó las últimas elecciones autonómicas en CyL y que, sometido por el pacto PP-C’s, repite pretensión con condicionantes adversos: Lo que se sabe de él en CyL tras su estancia en la oposición autonómica. Y el apoyo de su partido que le presenta como candidato. El primero queda patente en la comparecencia de hoy, que veremos con detalle; y en la pregunta-respuesta oída anteayer en un bar de Benavente: “¿Tudanca, quién es?”. El segundo, apoyo PSOE, se escenificaba en el acompañamiento del partido; a saber: La vicepresidenta Calviño, los ministros de Justicia Llop, de la Presidencia Bolaños y de Agricultura Planas; la presidenta Narbona, la vicesecretaria Lastra, el secretario de Organización Santos Cerdán y los presidentes del Senado (Ander Gil) y de La Rioja (Concha Andreu). Después, el enredo torpe, torpísimo, de Nadia Calviño, para presentar a Tudanca. Sustituía a Rodriguez Zapatero, sin motivarlo; y sin reparar en que al presentador lo nombra el presentado soltó, sin notarlo ni empacho, el temor del PSOE y de los que ven la realidad Tudanca, mostrada en un bar de Benavente: “Como ustedes saben, Tudanca es el candidato socialista a las elecciones autonómicas”.

Después, una tras otra, obviedades estúpidas, que trituran la realidad del PSOE y a su candidato, con enigmas y preguntas destructivas: Tudanca es parecido a Illa que ganó en Cataluña (¿Sin intentar investidura?). Hace una oposición leal (¿puede haber otra?). Es decente (¿En un partido con procesos judiciales en Andalucía?). Siguió en política teniendo otras alternativas (¿es raro?); licenciado en Derecho, tiene un máster (¿único?). Estamos en un momento en el que las virtudes de Tudanca son especialmente importantes (¿Por qué?). Es momento de mirar al futuro, Plan de recuperación, Cogobernancia, Fondos europeos a Comunidades autónomas. Fundamental líderes autonómicos en un momento en el que el Gobierno de España está especialmente comprometido (¿Sólo ahora?). Tras Calviño, sin reparar en la presentación ni justificando la permuta Zapatero-Calviño con una frase hecha, allá interpretaciones (“No hay mal que por bien no venga”), el discurso. Preparado para un supuesto éxito electoral y fragmentado en cinco puntos: Convocar a todos. Regeneración y decencia. Reto demográfico, “hemos perdido el 7,5 % de población mientras España crecía”. Cohesión interterritorial con un proceso de descentralización. Y hacer fuerte el Estado del bienestar. Terminó lo preparado, y la prensa preguntó por lo pendiente: ¿Qué está pasando para que las vacas vayan a los mítines y los mitineros a caballo? (El debate de la ganadería es la necesidad del PP de lanzar una bomba de humo para que no se hable de lo suyo. Hay 600 macrogranjas, se han perdido 18.000 cotizantes en el régimen agrario) ¿España vaciada? (El movimiento ha sido útil y muy heterogéneo). ¿Pacto PSOE-C’s? (ya lo hemos vivido). ¿Se equivocó Garzón? (dijo usted). Energía solar en CyL (con equilibrio) ¿Programa industrial en CyL? (Aprovechar fondos europeos) ¿Sector agroalimentario? (En Zamora hay tres cerdos por habitante) ¿Cómo descentralizar instituciones? (Es complejo, por qué no una consejería en otro lugar) ¿En los 35 años del PP en CyL que ha hecho mal el PSOE? (no hemos cometido errores, Rivera e Igea se reunieron en Madrid. CyL es difícil para los socialistas. Yo podría haberme ido). ¿Inversiones internacionales en CyL? (El éxito del PP en CyL es el fracaso de CyL) ¿Fibra óptica? (En 2022 no hay internet en los consultorios rurales) ¿Política impositiva? (Quien más tiene o hereda que pague más). Con ello acabó la intervención de Tudanca, el candidato desconocido PSOE en Castilla y León.