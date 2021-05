La Dama de Negro, madre del Presidente del Paraguay Solo pido que como paraguayos seamos críticos y no tengamos la memoria corta Peter Tase

martes, 18 de mayo de 2021, 10:11 h (CET) "Un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla", frase muy escuchada y este bendito país en el corazón de Sudamérica se olvidó de ello. El día de hoy (14 de mayo) recordando los 210 años de vida independiente de nuestro amado Paraguay, sólo nos queda pedir perdón como paraguayos por permitir a éstas alturas, permanecer maniatados en acciones, porque la mayoría de los paraguayos sólo se remiten a emitir su descontento a través de las redes, no así presencialmente. ¿Acaso ese estado de confort para algunos, temor y miedo para otros, e indiferencia para muchos ha hecho que los ciudadanos paraguayos hayamos perdido, ese valor tan preciado para todo ser humano que es la Dignidad?



A un año y dos meses de haber iniciado ésta catástrofe mundial, la PANDEMIA DEL COVID 19, hizo ver a propios y a extranjeros la verdadera realidad del pueblo paraguayo, un pueblo sufrido, un pueblo de lucha que se volvió conformista y olvidó la verdadera estirpe paraguaya de combate, en aras de un mejor porvenir.

Pero me pregunto, ¿que nos extraña a los paraguayos de todo lo que ocurrió y sigue ocurriendo en Pandemia, si al que llaman Sr. Presidente, Mario Abdo Benitez jamás tuvo que ser Presidente de nuestro país, el pueblo paraguayo es responsable por haberlo votado, y los colorados somos aún más responsables por haberlo elegido.

¿Quién es Mario Abdo Benítez? Es hijo de Don Mario Abdo Benitez y Ruth Benitez Perrier y nieto de Doña Estanislaa Benítez, madre de su progenitor. El padre de Mario Abdo Benitez (hijo) estuvo casado en primeras nupcias con una joven y distinguida señorita de la Ciudad de Yaguarón de nombre Francisca Jara, con quien muy joven tuvo tres hermosas hijas, RITA, FRANCIS Y OLGA ABDO JARA. Ya casados, cuando Mario Abdo Benitez (padre) acompañaba a su primo presidente en sus recorridos por el interior del país, las mismas eran protegidas por la Familia de la Esposa de apellido Jara y también por una distinguida familia de Yaguaron de apellido Domínguez, quienes eran amigos de Don Alfredo Stroessner Matiauda.

El matrimonio Abdo Jara se vio envuelto en una novela amorosa, donde el protagonista deja a su esposa y tres hijas por su amante, quien frecuentaba muy asiduamente la Ciudad de Paraguarí, donde el Secretario privado del Dictador, conoce a Ruth Benitez Perrier conocida con el apodo de Manón, sobrina del influyente militar stronista Rodolfo Perrier (POPOL), hermano de la abuela del Presidente de apodo Florita, con quien mantiene una relación extra marital hasta que el chisme a voces en el noveno departamento, se hace público, terminando con la unión matrimonial de la familia Abdo Jara. Esta relación extramarital tenía como sede de encuentro la Artillería Nacional ubicada en la Ciudad de Paraguarí. A pesar de los intentos de la madre del líder del Cuatrinomio de Oro, de luchar por su matrimonio en favor de sus nietas, esto fue infructuoso. Prosiguió la relación por años hasta que la madre del actual presidente, es cortejada por un abogado de nombre Benigno Gonzalo López Camperchioli, con quien tienen tres hijos, Benigno María, ex presidente del IPS y actual Vicepresidente del BID, denunciado por graves irregularidades cometidas en el ejercicio de su función pública, Jorge María López Benítez, médico de profesión, denunciado por ser planillero en el Instituto de Previsión Social, cobrando salarios hasta el mes de febrero del 2021 no habiendo trabajado un solo día, según consta en la planilla de marcación y de productividad de referido nosocomio y estar vinculado por utilizar en su momento la influencia de su hno. Benigno López, sin ser funcionario del ente el citado médico, para autorizar el retiro de medicamentos a pacientes particulares, sin ser pacientes del IPS, dejando desprovistos a los más vulnerables. Actualmente investigado por ser Planillero en el Hospital de Clínicas desde hace años, llegando a un acuerdo con la Directora del Departamento donde presta servicio, a cambio de influencias en proyectos direccionados del Conacyt - Py y ser incluido en investigaciones científicas de proyectos pagados por el Estado Paraguayo. También se lo vincula en negociados de la futura sede del Centro de Especialidades Pediátricas del IPS, donde con otros colegas que prestan servicio también en IPS, que hoy se encuentran en cargos administrativos, y otro a nivel ministerial, con la influencia del hermano mencionado del Presidente de la Republica están orquestando otro negociado en perjuicio del Estado Paraguayo.

El último hermano Luis María López Benítez, condenado también por planillerismo en la JUSTICIA ELECTORAL, suspendido con goce de sueldo por resolución firmada por el presidente del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) el Dr. Alberto Ramírez Zambonini, padrastro de los mencionados. Luego de unos años, nuevamente lo vuelven a vincular sentimentalmente a la sra. Manon Benitez Perrier con Don Mario Abdo Benitez, aunque algunos mencionan que esa relación jamás terminó, donde de esa unión son fruto el actual presidente de la Republica del Paraguay Mario Abdo Benitez y la señorita Maira Abdo Benitez, también condenada por planillerismo en el TSJE.

Maira estuvo al frente de una dirección de INMUEBLES donde no tiene ninguna relación con las actividades desarrolladas por la Justicia Electoral, no asistiendo jamás a cumplir sus funciones pero cobrando de forma indebida sus haberes. Actualmente a sus 80 años, la Sra. Manón Benitez Perrier se encuentra en pareja con el Dr. Ramírez Zambonini, coincidentemente se hace oficial dicha relación en el 2012 con la candidatura a la Senaduría de la Republica (del hoy presidente de la Republica) y posteriormente candidato a la Presidencia de la Republica. La misma es considerada por gente muy vinculada al stronismo como la mujer capaz de todo para conseguir sus objetivos y por sobre todo el bienestar y holgadez económica, cuya familia carecía. Otro hecho a mencionar es que la misma tenia repulsión a los gay y actuaba con desprecio hacia ellos y por cosas de la vida, un nieto que actualmente vive con sus hermanos y madre en los Estados Unidos es de esa opción sexual.

Con este relato de hechos de la vida de la DAMA DE NEGRO, los frutos no caen lejos del árbol y hoy nuestro sufrido país es una vez más víctima de ésta familia, donde muchas, siguen reviviendo experiencias de la época de la Dictadura, robos indiscriminados por parte de altos funcionarios del gobierno, familiares con venia para delinquir en perjuicio del Estado, familias acumulando fortunas multimillonarias, muchos familiares vinculados del entorno presidencial donde el patriotismo, el nacionalismo, la empatía, la actitud para gobernar, el liderazgo político y por sobre todo la honestidad son valores perdidos, olvidados y jamás practicados por ésta familia.

Solo pido que como paraguayos seamos críticos y no tengamos la memoria corta. LA PANDEMIA MAS GRANDE QUE HOY ESTAMOS LIBRANDO ES LA GUERRA CONTRA LA CORRUPCION COMETIDA POR ESTE GOBIERNO, OLVIDANDO A LOS CIUDADANOS, CEGANDO VIDAS POR SU FALTA DE GOBERNABILIDAD, Y POSTERGANDO UN FUTURO PROMETEDOR PARA GENERACIONES DE PARAGUAYOS.

DIOS BENDIGA A LAS VERDADERAS MADRES DE ESTE BENDITO PAIS, MUJERES DE LUCHA, HONRADAS, CARACTERIZADAS POR MOSTRAR CON EL EJEMPLO VERDADEROS VALORES A SUS HIJOS, Y NO OLVIDANDO ESA LUCHA POR UN PARAGUAY MEJOR. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Las distinciones provinciales Las diputaciones pueden nombrar hijos predilectos, hijos adoptivos y miembros honorarios de la corporación Paseando por Granada como un turista más La edad y los achaques me han tenido sin salir de mi barrio hasta hoy Información de todo y a todos nos encontramos en una sociedad con una gran posibilidad de intercomunicación Trincas Estados Unidos intenta sofocar a Rusia con Europa Oriental y debe aprovechar la favorable brisa occidental para soplar a Pekín La Dama de Negro, madre del Presidente del Paraguay Solo pido que como paraguayos seamos críticos y no tengamos la memoria corta