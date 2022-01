​Farma13 y el cáncer infantil Uno de cada 500 niños se enfrenta a esta realidad y tiene que luchar duramente contra esta enfermedad antes de cumplir los 15 años de edad Redacción

@DiarioSigloXXI

lunes, 17 de enero de 2022, 11:07 h (CET) Desde Farma13 queremos apostar por la ayuda y colaboración con la investigación contra el cáncer infantil, no queremos dejar solos a este colectivo, para nosotros no son los grandes olvidados y hoy, queremos darte todas las herramientas para que te unas a nuestro equipo, para que apoyes esta gran causa y colabores junto a nosotros. ¡No los vamos a dejar solos, hoy, ponemos nuestro granito de arena que tanta falta les hace!



LA REALIDAD DEL CÁNCER INFANTIL

Hoy en día establecer la relación entre la palabra “cáncer” seguida de “infantil” nos resulta impensable y dramático. Sin embargo, la realidad una vez más nos arroja datos escalofriantes que nos invitan a reflexionar acerca de este tema, ya que 1 de cada 500 niños, se enfrenta a esta realidad y tiene que luchar duramente contra esta enfermedad antes de cumplir los 15 años de edad. Cada año, hay diagnosticados sobre 1100-1300 casos nuevos de cáncer infantil en España, sabiendo que el 20% de estos niños, no puede superar esta temida enfermedad.

Desde Farma13 animamos una vez más a apostar por la investigación. Es muy importante que se avance en esta temática que tanto dolor nos provoca, es la única vía de esperanza real, para conocer en profundidad cómo funciona esta enfermedad que tanto daño nos hace como sociedad.

Aunque la realidad en ocasiones nos destroce, debemos saber la verdad de esta dura enfermedad sin filtros. Lo primero que debemos saber es que el cáncer infantil es sumamente distinto al cáncer en personas adultas. Los fármacos que se utilizan para el tratamiento en niños y los cuidados específicos que estos precisan no son rentables, comercialmente hablando.

Es por esto, que la mayoría de las subvenciones y recursos económicos tanto del sector público como del sector privado, son destinados a la investigación del cáncer en personas adultas. ¡Cómo lees! Es una pena que hoy, tengamos que hablar de toda esta mecánica que tan triste nos pone.

NUESTRA COLABORACIÓN CON EL SUEÑO DE VICKY

¿Has oído hablar del sueño de Vicky? Si estás al día de la evolución y lucha por una mayor investigación en el cáncer infantil, seguro que has oído hablar de ella. ¡Te contamos la inmensa labor de esta fundación y el enorme beneficio que reporta a la sociedad!

El sueño de Vicky es una fundación que recauda fondos para la investigación contra el cáncer infantil. Además, no se andan con rodeos y apuestan por que se conozca la realidad y la problemática que hay detrás de esta enfermedad y la importancia de la investigación para poder avanzar y dar con tratamientos específicos, para estos valientes a los que les ha tocado lidiar con esta enfermedad tan dura.

Los tratamientos del cáncer infantil, producen graves secuelas que impiden que los niños lleven una vida normal después de superar la enfermedad. Si bien no podemos acabar con esta enfermedad y borrarla de nuestro día a día, la investigación puede trabajar en prevenir efectos secundarios durante y después de los tratamientos y lograr una mejor calidad de vida de nuestros pequeños.

El objetivo principal para el sueño de Vicky, culminará cuando puedan garantizar que una vida respiró mejor por haber existido. Sienten que hoy en día con los medios de los que disponemos y los grandes profesionales con los que contamos, hay infinidad de caminos por los que avanzar en el cáncer infantil y tanto el sueño de Vicky, como el equipo entero de Farma13 nos hemos decidido a apostar por la investigación, ya que si no existe investigación no lograremos una cura, ni una mejora en la vida de las personas que más queremos. ¡Es necesario mejorar la vida de los pequeños héroes que luchan cada día por superar esta enfermedad! ¡Tenemos que ayudarles, se lo debemos!

El sueño de Vicky lleva a cabo distintas iniciativas para recaudar los fondos necesarios y destinarlos a la investigación y la mejora del cáncer infantil. Es increíble todo el trabajo que diariamente realizan, y hoy, queremos hacerte partícipe de tan solo una pequeña parte de su labor.

Recaudan fondos a través de: la organización de eventos, en su tienda online que, si aún no la has visitado, deberías hacerlo; mediante regalos solidarios para celebraciones especiales, en eventos solidarios deportivos, culturales, desayunos y afterworks y a través de donaciones de personas físicas y empresas que apoyan la causa y la lucha por la investigación del cáncer infantil, aportando nuestro granito de arena en estos tiempos tan difíciles.

LAS PASADAS NAVIDADES VISITAMOS LA PLANTA DE ONCOLOGÍA DEL HOSPITAL LA FE DE VALENCIA

En Farma13 estamos completamente comprometidos con el cáncer infantil, como bien hemos dicho antes, para nosotros los niños que sufren esta enfermedad, no son los grandes olvidados y tenemos que demostrárselo.

Por esto, este año, hemos querido hacer más que nunca que nos sientan cerca y recuerden que no están solos. Desde nuestra parafarmacia online, hemos diseñado una iniciativa para conseguirlo, las pasadas navidades nuestro equipo se desplazó a la planta de oncología del Hospital La Fe de Valencia. Donde tuvimos el honor de conocer a estos valientes en persona, darles el ánimo y la fuerza que necesitan para seguir luchando y creyendo que superarán esta horrible enfermedad y que estaremos ahí, a su lado, para celebrarlo.

Durante esta visita, no fuimos solos, sino que llegamos a la planta de oncología cargados de regalos para nuestros valientes, para así ayudar a que no pierdan ni la ilusión ni la sonrisa que les caracteriza. Es momento de regalarles la alegría y la felicidad que tanta falta les hace.

TENEMOS EL REGALO PERFECTO PARA ESTE 2022: LA PULSERA DEL SUEÑO DE VICKY

No nos vamos a quedar con lo que hemos contado anteriormente, y ¿sabéis por qué? Porque sabemos que nada es suficiente para todo el amor que estos niños nos dan, por eso, toda lucha es poca.

Desde el equipo de Farma13 te proponemos el regalo estrella de este 2022, tienes disponible y a tu alcance, una maravillosa pulsera de tela del Sueño de Vicky, cuyo importe íntegro será destinado a esta fundación, para la investigación y mejora del cáncer infantil.

