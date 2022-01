Getac amplía su gama de tablets totalmente rugerizadas con el lanzamiento de la nueva ZX10 de 10 pulgadas Comunicae

viernes, 14 de enero de 2022, 19:03 h (CET) La nueva Tablet Android 11 de 10 pulgadas combina fiabilidad robusta integrada con un diseño compacto y ligero a la perfección. Las características clave incluyen una cámara frontal de 8MP, una cámara posterior de 16MP, un GPS Dedicado, dos ranuras para tarjetas SIM LTE, dos baterías intercambiables en caliente y opciones de hasta 6GB de RAM LPDDR4 y 128GB de almacenamiento. La nueva ZX10 está disponible en una gama de configuraciones específicas del sector como parte de Getac Select® Getac ha anunciado el lanzamiento de su Tablet totalmente rugerizada ZX10, un nuevo y versátil dispositivo de 10 pulgadas fabricado en torno a sistema operativo (OS) Android 11. La ZX10 se situará junto a la conocida Tablet Android ZX10 de 7 pulgadas totalmente rugerizada de Getac, ofreciendo a los clientes de sectores como seguridad pública, servicios públicos, energía, transporte y logística, manufactura, automotriz y defensa, un mayor número de opciones al momento de elegir los dispositivos Android robustos que mejor se adapten a sus necesidades operativas.

Potente eficiencia operativa

La combinación del sistema operativo Android 11, la plataforma móvil Qualcomm Snapdragon 660 y GPU Adreno™ 512 de la ZX10 ofrece una experiencia de usuario perfecta, permitiendo un flujo de trabajo eficiente en una amplia gama de escenarios sobre el terreno. Las dos baterías intercambiables en caliente garantizan el funcionamiento en turnos de trabajo completas, mientras que la pantalla LumiBond® legible a la luz del sol (con 800 nits de brillo). La funcionalidad táctil con guantes o bajo la lluvia ayuda a mantener la productividad en una serie de condiciones climáticas. La ZX10 también cuenta con opciones de hasta 6 GB de RAM LPDDR4 y 128 GB de almacenamiento para ayudar a los clientes a prepararse para las futuras demandas del sector.

Excelente comunicación en el terreno

Una cámara frontal de 8MP y la mejor cámara posterior de 16MP ofrecen una captura de fotos y vídeos de óptima calidad, mientras que los micrófonos duales integrados filtran el ruido de fondo para mejorar la calidad del audio. Por otra parte, el Wi-Fi 802.11 ac, el Bluetooth (v5.0), el GPS dedicado y un módulo 4G LTE opcional ofrecen una rápida transferencia de datos y capacidades de posicionamiento en lugares alejados del campo. Las ranuras para tarjetas SIM LTE dobles permiten a los trabajadores de campo cambiar rápidamente entre dos operadores de red 4G. La compatibilidad con la red privada CBRS aumenta aún más la flexibilidad operativa.

Fiabilidad robusta líder en el sector

Como todos los dispositivos de Getac, la ZX10 también está fabricada de forma robusta desde su concepción para proporcionar una fiabilidad y tranquilidad excepcionales. Las certificaciones MIL-STD-810H e IP66 significan que puede soportar fácilmente caídas de hasta 1.8m, golpes, lluvia, vibración, polvo y derrames de líquidos. Además, un rango de temperatura de funcionamiento de -29°C a 63°C (-20°F a 145°F) permiten su uso durante todo el año. Con todas estas características de robustez incorporadas, la ZX10 sigue teniendo sólo 17.9mm de grosor y pesa poco más de 1kg, lo que ofrece una excelente facilidad de transporte y movilidad sobre el terreno.

Ideal para aplicaciones clave de la industria

La ZX10 está diseñada para satisfacer las necesidades de los profesionales de la seguridad pública, servicios públicos, energía, transporte y logística, manufactura, sector automotriz y defensa que utilizan dispositivos basados en Android. Como parte de Getac Select®, está disponible en una gama de diseños específicos para la industria que combinan diferentes características, accesorios y utilidades de software para ayudar a los clientes a hacer frente rápidamente los desafíos diarios. A continuación, se presentan algunos ejemplos de casos de uso:

Captura de datos y acceso al ePCR para el personal de emergencias El personal de emergencias requiere acceso en tiempo real a las historias clínicas electrónicas de los pacientes (ePCR) para proporcionar atención y medicación adecuadas, normalmente en entornos de alta presión. Las potentes opciones de conectividad de ZX10 les permiten acceder rápidamente a esta información, mientras que los lectores opcionales de códigos de barras/RFID y de tarjetas inteligentes ayudan a verificar las identificaciones, comprobar los procedimientos operativos y garantizar la confidencialidad de los pacientes.

Fiabilidad robusta durante un turno completo para los ingenieros de servicios públicos sobre el terreno Cuando realizan actividades al aire libre, como la cartografía GIS, los ingenieros de servicios públicos necesitan dispositivos en los que puedan confiar ante cualquier condición meteorológica. Además, la falta de acceso a instalaciones de carga mientras se trabaja en lugares remotos significa que la larga duración de la batería es de vital importancia. El diseño totalmente robusto de la ZX10, el GPS dedicado, la versátil pantalla LumiBond® con funcionalidad táctil con guantes o bajo la lluvia y el diseño de doble batería intercambiable en caliente, ofrecen a los ingenieros de campo la tranquilidad que necesitan, dondequiera que les lleven sus funciones.

Comunicaciones remotas y mantenimiento de activos para los trabajadores del sector energético Los trabajadores del sector energético deben inspeccionar y mantener regularmente los activos sobre el terreno, pero, a menudo, necesitan la ayuda de expertos a distancia para hacerlo de forma eficiente. La conectividad móvil de la ZX10, la mejor cámara frontal de 8 MP, la cámara posterior de 16 MP y el GPS dedicado, permiten a los trabajadores interactuar con colegas de todo el mundo en tiempo real, compartir/intercambiar información rápidamente y completar tareas al instante. Las ranuras para tarjetas SIM LTE duales también les permiten cambiar rápidamente entre dos redes de operadores diferentes sin tener que intercambiar las tarjetas SIM y permanecer conectados cómodamente.

Optimización de la efectividad de los empleados del almacén y conductores de montacargas Los empleados de los almacenes y los conductores de montacargas tienen que recoger y trasladar las mercancías entre múltiples entornos diferentes, que van desde las cámaras frigoríficas internas y las zonas de climatización controlada hasta los patios exteriores expuestos a las variaciones meteorológicas y a otros factores externos. El diseño compacto pero robusto de la ZX10 y su amplio rango de temperaturas de funcionamiento le permiten pasar sin problemas de un entorno a otro sin temor a sufrir daños o interrupciones. Además, el lector de códigos de barras/RFID opcional y la gama de botones programables permiten identificar/procesar artículos de forma rápida y sencilla en cuestión de segundos.

"A medida que Android sigue ganando popularidad, un número cada vez mayor de organizaciones buscan soluciones Android robustas que les permitan disfrutar de la versatilidad que ofrece, incluso cuando trabajan en entornos desafiantes y/o peligrosos", dice Rick Hwang, Presidente de Getac Technology Corporation. "La ZX10 hace exactamente eso, ampliando nuestra línea de soluciones basadas en Android y ayudando a los clientes a optimizar su eficiencia operativa, a la vez que alcanzan los objetivos de coste total de propiedad más importantes."

Disponibilidad

La tableta ZX10 podrá adquirirse a partir de marzo de 2022, desde 1229 € (IVA no incluido).

Acerca de Getac

Getac Technology Corporation es una filial clave de Getac Holdings Corporation (TWSE:3005), que forma parte del grupo empresarial MiTAC-Synnex, con unos ingresos anuales en 2020 de 41.300 millones de dólares. Getac se creó en 1989 como una empresa conjunta con GE Aerospace para el suministro de productos electrónicos de defensa. En la actualidad, la gama de productos de Getac incluye portátiles rugerizados, tablets rugerizadas, software y soluciones de vídeo móvil para los sectores de defensa, policía, bomberos, servicios públicos, automotriz, manufactura, transporte y logística.

