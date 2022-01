Incomprensible ​Eliminar los restos franquistas, pero menos Manuel Villegas

lunes, 10 de enero de 2022, 09:43 h (CET) Para las nuevas generaciones que no tengan conocimiento de ello conviene recordarles que la hora que tenemos en España no se corresponde con el huso horario que determina su situación geográfica. Utiliza el que le corresponde a Francia, Italia, Benelux, Dinamarca o Alemania, al igual que el de todo Centroeuropa. Ahora, que vamos a volver el horario de invierno, conviene que recordemos el por qué de esa anomalía.

Sobre Franco se han empleado ríos de tinta diciendo que era un fascista, un nazi y cosas por el estilo. Una que demuestra lo contrario es el fracaso total que Hitler tuvo cuando vino a visitar a éste en Hendaya el 23 de octubre de 1940 (No viajó Franco a Berlín, sino que Hitler vino a él) para que España entrase en el conflicto bélico que el totalitarista pintor de brocha gorda había organizado y sería la ruina de Europa durante muchos años.

Dicen que en ese contacto las condiciones que Franco impuso para uncirse al yugo nazi, fueron tan duras que Hitler no estuvo dispuesto a aceptarlas, y que, tras la reunión, comentó que la conversación tenida con el dictador español había sido peor que sufrir un dolor de muelas. Sí cedió en adaptarla hora a un huso que no corresponde a nuestra España, es decir, tener la misma hora que Berlín, o sea que cuando en nuestro País deberían de ser las doce, se determinó que fueran las trece. Solamente se aplicó para la Península, ya que las Islas Canarias conservan la que deberíamos de tener el resto de los españoles. Cosa que también llevaron a efecto la Italia del Duce y el Reino Unido. Éste por una táctica de guerra, pues así conocerían cuando despegaban los aviones alemanes, para descargar sus bombas sobre ellos, pero en 1945, su hora volvió a la normal. Sin embargo en España se sigue con ella. Por lo que durante el horario de verano, llevamos dos horas de adelanto y en el de invierno sólo una. Irrazonable, ¿verdad?

Desde que nos gobernarnos mediante una democracia, la Izquierda han regido nuestra Patria mucho más tiempo que la Derecha y han efectuado todos los medios posibles para eliminar cualquier vestigio franquista, pero yo me pregunto: ¿por qué se ha seguido manteniendo el horario nazi que Franco aceptó? ¿Qué interés ha habido en conservarlo? ¿Es que la Izquierda española, a pesar de todo, quiere conservar un remanente franquista, o hay otros intereses ignotos, posiblemente, inconfesables para mantenerlo?

