La carta a los Reyes (Magos) A medida que van transcurriendo los años nuestra carta a los Reyes varía de contenido Manuel Montes Cleries

sábado, 8 de enero de 2022, 11:28 h (CET) Aquellos que nacimos a mediados del siglo pasado (que barbaridad), hemos ido cambiando las peticiones de nuestras cartas a sus majestades (que por cierto alguno ya ha entrado en la categoría de emérito; y también viene de Oriente). Aun recuerdo aquellos años en que me conformaba con libros y “las cosas del colegio”. En mi más tierna infancia los reyes me traían un caballo de cartón o un motorista de lata. A los doce años heredé una vieja bicicleta de un primo mío que los Reyes dejaron flamante con un sillón, un pedal y unas cubiertas nuevas. A los quince me echaron una armónica “Honner” preciosa. A los dieciséis un laúd y desde entonces ropa. Mucha ropa. El ennoviamiento y posterior matrimonio cambiaron la tipología de los regalos reales. Ya no era necesario escribir la carta. Sus majestades intuían (no siempre) aquello que te agradaba y se presentaban con obsequios insospechados. La llegada de los hijos cambió la celebración de una manera irreversible. Ya todo se volcaba en convertirse en pajes reales y llenar una habitación de juguetes. Con los nietos todo se ha multiplicado. Mi casa aparece el seis de enero convertida en una especie de almacén distribuidor de “Amazón”. Adiós a la paga extraordinaria y algo más. Pero ¿y nosotros? Los abueletes también tenemos nuestro corazoncito. Escribo a los Reyes Magos cartas llenas de petición de paz y de salud. Aquella oración de “Virgencita que me quede como estoy” se sigue agolpando en nuestra mente y en nuestras peticiones. Esta vez voy a pedir: un año más y una pandemia menos. Muchas cosas que hacer y capacidad de realizarlas. Una sonrisa que salga de dentro y haga más felices a los demás. Un propósito de ver menos telediarios y hablar más con la gente. Un análisis médico que me permita seguir tomando una cervecita, un plato de bacalao con tomate y un buen trozo de queso. Y un dulcecito de vez en cuando. Estoy convencido de que sus majestades me tendrán en cuenta. Pido poco y casi todo es factible. ¡Se me había olvidado! ¡Qué este año seamos uno más en la familia! Amén. Postdata: Como siempre sus Majestades se han portado. Mi casa se ha vuelto a convertir en un manicomio infantil. ¡¡Viva los Reyes Magos!! Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas ​Proyecto de Breviario Político... (II) Ciudadanos Aparece en un momento en el que Cataluña pretende volver a los tiempos de ducados, condados y reinos taifas La carta a los Reyes (Magos) A medida que van transcurriendo los años nuestra carta a los Reyes varía de contenido ​Pródigo en «garzonadas» Cuando un ciudadano europeo acuda al mercado no leerá la etiqueta de la tipología de granjas. Su cerebro le estará diciendo «no compres carne de España que procede de animales maltratados» Jersey gastado como regalo de Reyes Para usarlo, en privado o no, cuando me apetezca, blasonado con sus codos rotos Aprender a reprendernos Cada cual desde su tarea, está llamado a ofrecerse y a no dejarse anestesiar por la pasividad