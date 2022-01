"Minipohemas y pohemas"

*MINIPOHEMAS*

EL ARTE ES DOQUIER El arte es la

vida misma,

está por doquier

TROTAR EN EL LABERINTO El que trota

en el laberinto

de su mente,

su velocidad

lo confunde

ACELERA Y PROPONE Todo fluye,

la vida acelera

y propone, detente.

PRUEBA O ADVERSIDAD Olvidas la adversidad,

no te pones

a prueba,

el viento

es favorable.

¡TÚ Y TÚ MENTE! La soledad no

es estar vacío,

nunca se

está solo, ni vacío.

Tú y tú mente.

*POHEMAS*

LUNA LUNÁTICA ¿Aquí?

No lo sé,

pero lo sé

dentro de este parangón.

Aunque se que

¿sabes quién era?

pero tampoco lo diría.

¡No sé!

pero allí estás,

claro, es la luna lunática,

que aunque seas

lunática no haces

daño dentro

de tu prólogo y final,

en el inmenso tiempo,

dónde con tus sombras,

es el cumplido

a un cuento, relato,

pohesía, música, teatro, etcéteras artísticas

en tiempo real

deslumbrante y gesticulante

especial, especialísimo,

que con tus

claros oscuros, sonido

desnuda la y/o

tu desnudez,

que si te beso,

no te abrazo,

si te hablo,

no te quiero,

¿entonces qué hago?

mejor no te veo

luna lunática,

y, sigo esperando

tu tiempo para

versificarte, entonarte

en tu redondez,

media o cuarto.

Será que un día te apagarás cuando el regio

sol ya no te de luz,

¿será esa la destrucción

de la humanidad?

cuando el regio sol

derrame sus lágrimas

incandescentes.

Aún así sos noble,

porque tú presagio

se adelantará

para señalar

el rumbo del destino.!!!

TU MIRADA DAISY-DAIZAMO (A, la amiga escritora, Poheta Daisy Zamora) Daizamo...!!!

Dichoso y noble tiempo,

que ves con ojos de alma

al frente de este mundo

irreverente y filoso,

pero, con dicha perpetua,

y muy expresiva

como aquel toque matutino, y ese frío caliginoso deslumbrante, que con su mirada furtiva chispeanteligera yprofundaescribe en la piel

del tiempo dibujando,

desdibujando el entorno

al son de la mente,

y aunque haya una mirada-observancia-mejor,

no es la ideal.

Pero, hay una-mirada-,

que es la deslumbrante,

aunque todas tienen

su razón de ser.

¡Tú mirada pohética Daisy! es de mucha terneza y regocijo infinitisímal, superluminica que brota manantiales desentimientos, nobles. Siendo, como el

mismo oasis de agua,

más que pura, tras

esa gentil observancia sibilina que develiza con unhermoso lápiz, tintero

y hoja de papel

diseñando notables

versísticas, letrísticas

que van y buscan..., y,

dejan inmensos surcos ,

en todos los recovecos

y laberintos de esta vida

Y. En, fin. Todo es como

una bella melodía

y armonía plácida!!! que brota desde la misma profundidad del alma!!!