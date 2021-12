Dibujo mural, vídeo y fotografía, juntos en la muestra 'Pequeña inmensidad del mar' de dos artistas con discapacidad visual Víctor Meliveo y Aida Fortuny exponen en el Museo Tiflológico de Madrid hasta el 15 de enero Redacción

viernes, 31 de diciembre de 2021, 13:15 h (CET) El Museo Tiflológico de la ONCE en Madrid acoge la exposición ‘Mar, pequeña inmensidad’, un diálogo entre los artistas con discapacidad visual Víctor Meliveo y Aida Fortuny, que mediante diversas técnicas artísticas recrean su percepción del Mediterráneo para el público de la capital. Podrá visitarse hasta el 15 de enero.

En la muestra, Víctor Meliveo y Aida Fortuny dialogan entre sí utilizando diversas técnicas artísticas, que van desde el dibujo mural a la fotografía digital y el videoarte. El cambio de formatos, la espacialidad y una intención puramente inmersiva crean en el espectador una recepción y una forma de mirar condicionada a una poétic a mixta y diferente, donde estos dos artistas ‘mediterráneos’ (él nació en Málaga y ella en Barcelona) acercan "lo emocional y casi mágico del mar como figura principal". Reflejan el Mediterráneo como aglutinador "del todo o la nada, quizás, una pequeña inmensidad”.





Con una serie de más de 40 imágenes, una pieza de arte sonoro con video y un trabajo de carboncillo de gran formato super panorámico, los artistas proponen un recorrido físico y conceptual por diferentes estados del agua, la relación con lo humano y una cercanía a veces a la abstracción donde subyace la idea de lo marítimo, lo intangible y lo inabarcable (evolución del dibujo mural y la exposición en formato 360º).

El desafío del dibujo mural se realizó en ocho días, con utensilios como escobas, esponjas y trapos de distintas texturas que permitieron a la artista difuminar el polvo de carboncillo sobre la pared de la sala, trabajando así el claroscuro que iría creando las olas, el agua y el cielo de forma progresiva. En el video que incluye la exposición quedan retratadas las sensaciones durante el proceso de creación del mural.

TRAYECTORIAS

Aida Fortuny (Barcelona 1994) explica que sus objetivos en el arte han ido fluctuando según su pérdida de visión. Ha atravesado etapas diversas de experimentación, nuevas técnicas, reconciliación con el "no-ver"... siempre de la mano del dibujo y el boceto como formas de expresión. En la actualidad investiga mediante el dibujo, sobre el equilibrio entre lo figurativo y la abstracción, reflejo del equilibrio que va logrando visualmente en su día a día, y con el reto de encontrar "lo bello" entre esa dicotomía que en su momento fue conflictiva.

Respecto a su formación artística, tiene el grado en Bellas Artes (2012-2016) con especialización en dibujo por la Universitat de Barcelona, y aprendió técnicas graficoplásticas en la Escuela de artes ‘El pinzell’ (2001-2012).

Entre sus reconocimientos, destaca el primer premio de la categoría gráfica del Concurso ZonaCreativ@ONCE, 2021, segundo premio del Concurso Pintura Rápida La Granada (2012) y finalista del Concurso Pintura Rápida Sant Sadurní (2013). Ha expuesto su obra en diversas muestras como la exposición colectiva ‘El abrazo de Talos’ (2016) y la exposición colectiva FirArt, en Vilafranca del Penedès (2014).

Por su parte, Víctor Meliveo define su obra como “heterodoxa y diversa”. Nacido en Málaga en 1980, un accidente le hizo perder gran parte de su visión pero no le impidió licenciarse en Dirección de Escena y Dramaturgia (ESAD Málaga, 1999-2003), obtener un Máster en montaje y postproducción (CICE Madrid 2008), ni convertirse en Experto en iluminación profesional (EFTI Madrid 2008).

Este creador audiovisual y escénico trabaja en proyectos internacionales en fotografía, cine, publicidad, documentales, artes escénicas... Es un apasionado del teatro y la danza, el sonido, el videoarte y de viajar. Artista especializado en el videoarte y la videoproducción, Víctor Meliveo dice que, “ahora mismo”, en lo que más interesado está es en la fotografía y el sonido. Su obra está basada en el trabajo. Respecto a la temática, va desde una fotografía o el vídeo más social y documental a lo más poético y surrealista.

