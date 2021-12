Mujer del futuro Poema Aurora Peregrina Varela Rodriguez

jueves, 30 de diciembre de 2021, 09:02 h (CET) Yo no soy la mujercita que va por ahí sin más

olvidando que su marido la ha herido allí atrás.

De momento no hago nada pero pronto llegará, el alba me acompañará, sólo me falta un lugar.

La casa o el jardín, la playa o la montaña, es igual, con mis pistolas sea aquí o allá, todo cambia.

De momento solo pienso, pero llegará el momento, ya le veo allí en el suelo, diciéndome: "cuanto te quiero".

Dispararé igualito, ya no se merece nada, si yo para él fui su santa, él para mí fue Satanás.

