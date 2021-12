La lucha es con uno mismo Venancio Rodríguez Sanz Lectores

martes, 28 de diciembre de 2021, 08:17 h (CET) En Mateo 22:36-40, dice:” Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: Amarás a tu prójimo como a ti mismo”. Dice la Wikipedia que la autoestima es la evaluación perceptiva de nosotros mismos.

La escuela humanista sostiene que la autoestima es un derecho inalienable de toda persona, sintetizado en el siguiente "axioma": Todo ser humano, sin excepción, por el mero hecho de serlo, es digno del respeto incondicional de los demás y de sí mismo; merece estimarse y que se le estime. Aunque, Carl Rogers, máximo exponente de la psicología humanista, expuso que la raíz de los problemas de muchas personas es que se desprecian y se consideran seres sin valor e indignos de ser amados. Entonces, la pregunta es la siguiente:” ¿Como andará de valores humanos una persona que tiene la autoestima por los suelos?”

En mi modesta opinión, una persona que tiene altos valores humanos, es una persona que se ama a sí mismo. Y como consecuencia de este trascendental hecho: ama al mundo. Pero difícilmente se le puede educar en valores a un niño que tiene baja la autoestima. Decía Osho:" Si quieres crear un esclavo, quítale la autoestima". Y Platón apuntaba:" No hay hombre tan cobarde a quien el amor no haga valiente y transforme en héroe". Aunque Nietzsche dijo que las emociones vienen cuando ellas quieren, y no cuando nosotros desearíamos. Luego, desde la autoestima, hay que aprender a gestionar las emociones.

La lucha es con uno mismo
Venancio Rodríguez Sanz

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

