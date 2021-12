CECU aconseja qué hacer si tienes que cancelar un viaje por la COVID-19 estas fiestas Ante el aumento de la variante ómicron y los contagios, no pierdas tu dinero Redacción

lunes, 27 de diciembre de 2021, 11:06 h (CET) Este año, de nuevo, las Navidades están siendo diferentes con el aumento de la variante ómicron de la COVID-19 y la gran cantidad de contagios y contactos estrechos entre nuestros seres queridos. Por eso, no es de extrañar que muchos no se hayan podido sentar a la mesa con sus familias y amigos y hayan tenido que cancelar sus viajes. La Confederación de Consumidores y Usuarios (CECU), recuerda a los ciudadanos sus derechos ante la cancelación de un viaje en estas fechas.

Aunque ya no esté en vigor el estado de alarma, sigue vigente el Real Decreto-Ley 11/2020, del 31 de marzo, que reconoce en el articulo 36 el “derecho de resolución de determinados contratos sin penalización por parte de los consumidores y usuarios” como parte de las medidas urgentes para hacer frente al coronavirus. Esta posibilidad se permite si no se puede cumplir un contrato de compraventa de bienes o prestación de servicios “como consecuencia de las medidas adoptadas por las autoridades competentes durante la vigencia del estado de alarma o durante las fases de desescalada o nueva normalidad”.

Así, si un usuario no ha podido viajar estos días por la situación con la COVID-19, tiene 14 días desde la fecha en que fue imposible la ejecución del contrato para resolverlo. Si ha decidido cancelar un desplazamiento por el coronavirus, la empresa puede proponerle una fecha de viaje alternativa en un plazo de 14 días o un bono sustitutorio. Será decisión del consumidor si acepta estas alternativas. Si en 60 días naturales desde la cancelación del viaje por el virus, las partes no llegan a un acuerdo, el empresario deberá devolver el importe abonado “salvo gastos incurridos debidamente desglosados y facilitados al consumidor” en un plazo máximo de 14 días.

CECU resalta que, si tras cancelar un viaje por la COVID-19 la compañía no responde o no da una solución satisfactoria, el usuario puede acudir ante cualquiera de sus organizaciones miembro para que le asesoren o incluso acudir a los tribunales.

La Confederación desea a todos los consumidores y usuarios unas felices fiestas y un gran año lleno de salud pública, sostenibilidad y consumo responsable.

