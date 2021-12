Aunque no sabría decir en qué momento y por qué medio, en el día de ayer, me llegó una “onda” informativa, que tampoco sabría explicar quién me la mandaba. Me parecía un sueño por lo inesperada y por su contenido. Sea como fuere, estoy deseando trasladar al papello que parecía una declaración o mensaje del presidente del Gobierno de España. Por su gran interés, me dispongo a recogerlo en las siguientes líneas, tal como lo percibí, sin añadir ni quitar nada.

Españoles y españolas: Como todo ser humano tengo derecho (y obligación) a reconocer los muchos errores que he cometido en mi edad adulta y, especialmente, desde que llegué a La Moncloa. Cuando estudiante tuve mis altibajos, como todo el mundo, pero ya me gustaba hacer trampas. De hecho, mi tesis doctoral, no tiene desperdicio. Reconozco que -toda ella- es un verdadero plagio, pero la culpa no es solomía porque tuve muchos colaboradores y colaboradoras, algunos de alta alcurnia. Y aunque este asunto y el del “libro” escrito por un “negro”, son para avergonzarse, lo peor ha sido (y así lo reconozco) una verdadera cadena de despropósitos.

Formé un gobierno de mindundis del tamaño de una pirámide y me abracé a separatistas, proetarras, comunistas y enemigos de España. Engañé sobre el coronavirus para que se celebrara el nefasto 8M que tantas desgracias trajeron para la salud de mi país; Decreté estados de alarmas que el TC terminó anulando. Coloqué irregularmente a la fiscal general del Estado.

Coloqué a Tezanos para engañar con el CIS. También a mi esposa, lo que está muy feo en democracia, y usé el Falcon como si fuera mío en viajes privados y usé igualmente los inmuebles del Estado para hacer fiestas con mis amigos. Podría seguir enumerando un sinfín de irregularidades de las que me arrepiento profundamente. Por ello, he decidido presentar a Su Majestad Felipe VI mi dimisión irrevocable y convocar elecciones con carácter inmediato. Fdo: Pedro Sánchez Pérez-Castejón.

P. D.: ¡¡Tal como lo percibí, o lo soñé, lo traslado!!