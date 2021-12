El desiderátum de todo buen comunista El máximo deseo de los comunistas es extender su perversa doctrina por todo el mundo, y cada día se propagan más Manuel Villegas

Nuestro DIRAE define la palabra con la que encabezo este escrito como: "Aspiración, deseo que aún no se ha cumplido". Yo añado: "que se anhela alcanzar, aunque sea valiéndose de medios no muy confesables". Los comunistas pretenden lograr, de la forma que sea, gobernar imponiendo un pensamiento único y una doctrina que sea obedecida allá en cada país en el que ejerzan su poder. Bastantes ejemplos nos ha dado la Historia desde el momento en el que triunfó la revolución rusa y hoy nos muestran las naciones en las que impera esta doctrina: Cuba, Venezuela, Corea del Norte y tantas otras más, de lo que es un país que viva bajo la tiranía del comunismo. Pero en España, aunque sea una democracia imperfecta, ya que en ella gobiernan las dos caras de la misma moneda: Socialismo y Comunismo, doctrinas que llevan el gobernalle de este barco que va a la deriva, aunque todavía estemos a tiempo para no consentir que seamos domeñados, ni por uno, ni por otro, no obstante la facción comunista ponga todo su empeño en ello. En tiempos del Dictador Franco, espantajo del que ha hecho buen uso Pedro Sánchez y su caterva de comparsas como una bomba de humo para ocultar actuaciones vergonzantes y degradantes, se decía, posiblemente como señuelo para atraer a los turistas: "España es diferente". Ciertamente que en los tiempos actuales, no tenemos que recurrir a Franco, también lo es. Se diferencia de otros países porque se admite al comunismo no solo como partido político, sino también para que sea una pieza fundamental del Gobierno La doctrina comunista que está condenada por la resolución del Parlamento Europeo (2019/2819-RSP) que en el 18 de septiembre de 2019 aprobó una resolución común sobre la importancia de la memoria histórica europea para el futuro del continente, en donde se condenan expresamente los horribles crímenes cometidos por los regímenes nazi y comunista a lo largo del siglo XX en toda Europa sin excepción. ¿España se encuentra dentro de Europa no? Ya nos vale, para que esta recua de social comunistas que nos gobiernan dejen de sacar pecho y erigirse como la reserva moral de Occidente (puede que también esta frase recuerde otros tiempos) Es, sin duda, un documento oficial con rango normativo indirecto que apenas ha tenido eco en los medios de comunicación españoles, salvo en algunos digitales de la extrema izquierda de marcado carácter comunista donde ha provocado gran indignación. Los asesinados por los nazis se cuentan por millones, pero los perpetrados por los comunistas son muchos más. Quien esté interesado en ello que consulta hemerotecas. El "padrecito" Stalin fue responsable de la llamada Gran hambruna rusa, de la que la Oficina Central Soviética de Estadísticas, arrimando el "ascua a su sardina", como decimos en lenguaje coloquial, recoge un descenso de población de 5,1 millones de personas entre 1920 y 1922. Como digo al principio, el máximo deseo de los comunistas es extender su perversa doctrina por todo el mundo, y cada día se propagan más, de forma que esta inicua forma de gobierno, junto con el populismo que es el señuelo del que se valen para engañar al pueblo, ya que se presentan como defensores de los intereses y aspiraciones de este, cuando los únicos que sustentan son los suyos, está expandiéndose por todo el globo terráqueo. También mi máximo deseo es que alguien me muestre, sin mentiras ni engaños, qué bien ha aportado el comunismo a los ciudadanos de los países en los que ha logrado el poder. Llevo mucho tiempo esperándolo.

