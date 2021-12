Enfermeras explican en una infografía cómo calmar la ansiedad de los menores antes, durante y después de la vacuna del Covid-19 Durante la administración de la vacuna, los adultos han de sujetar al niño adecuadamente, con cariño y transmitiéndoles seguridad Redacción

miércoles, 22 de diciembre de 2021, 12:46 h (CET) El Consejo General de Enfermería (CGE), la Asociación Española de Enfermería Pediátrica (AEEP) y la Asociación Nacional de Enfermería y Vacunas (Anenvac) han preparado una infografía y un vídeo animado de uso público y masivo con todos los detalles de la vacunación infantil para que padres, madres y tutores puedan tranquilizar a los recién vacunados tanto antes como después de la vacuna; con el fin de alcanzar la inmunización de 3,3 millones de niños de entre cinco y 11 años que se ha propuesto el gobierno.

En estos materiales, que estarán a su disposición en centros de salud y gratuitos para su descarga en las redes sociales, se detalla, de forma clara y concisa, cómo hay que afrontar la vacunación de cara a minimizar el estrés de los menores, ayudándoles y calmándoles antes, durante y después del pinchazo.



“Sin duda, y como ya dijimos hace una semana, la población española ha respondido de manera ejemplar una vez más en este momento de crisis. Hemos demostrado que confiamos en las vacunas, que son eficaces y seguras, y los padres, madres y tutores de los menores así lo han comprendido. Es un orgullo ver la reacción que estamos teniendo en esta lucha contra la pandemia”, afirmó el presidente del Consejo General de Enfermería, Florentino Pérez Raya.

Por su parte, la vicepresidenta de Anenvac, Rosa Sancho, destacó que a la hora de ir a vacunar al menor “es importante que los adultos estén tranquilos y relajados para que los niños y niñas también lo estén en ese momento. Nosotras estamos para ayudar, calmar, cuidar y resolver todas las dudas, así que cualquier pregunta que pueda surgir, pueden hacérnosla en todo momento”.

En la misma línea se manifestó la secretaria de Anenvac, Inmaculada Cuesta, quien recordó que “la vacuna diseñada para los niños entre los 5 y los 11 años es segura y eficaz, está autorizada por la Agencia Europea del Medicamento y por la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios de España”.

“La vacuna frente al Covid-19 es el camino seguro para controlar y combatir la pandemia, junto con todas las medidas preventivas que ya sabemos”, añadió.

A este respecto, el CGE recordó que la clave en esta parte de la campaña son los padres o tutores legales de los menores, que al final son los que decidirán si se administra la vacuna o no. La infografía incide en este ámbito, y y valora como fundamental explicar al menor, a través de cuentos, dibujos o juegos, el poder que tienen las vacunas, así como describirles en qué consiste sin ser bruscos.

“Los niños han sido un ejemplo toda la pandemia, incluso me atrevería a decir que se han portado mejor que muchos adultos. Ahora, con la llegada de la vacunación, también han recibido la noticia con entusiasmo y muchos, de hecho, han pedido a sus padres la vacuna”, destacó el presidente del CGE.

Por su parte, Isabel Mª Morales, presidenta de la AEEP, consideró que “las enfermeras pediátricas, por su cercanía a la población infantil y a sus familias, tienen un papel fundamental, conocen los problemas, las dudas, los miedos…”. “Tenemos el conocimiento, la información y las herramientas necesarias para transmitirla de manera adecuada y comprensible. Somos, en definitiva, profesionales clave en la concienciación de la vacunación de la población infantil”.

JUGUETE O PELUCHES

Entre otros asuntos, el CGE explicó que es necesario que, durante la administración de la vacuna, los adultos sujeten al niño adecuadamente, pero con cariño y que les transmitan seguridad. También las enfermeras expresaron que sería bueno acudir con el juguete predilecto del menor, e incidieron en que se pueden llevar a cabo otras técnicas de distracción como inflar globos, hacer pompas de jabón o dejarle ver un vídeo en el móvil.

Por último, Rosa Sancho explicó en cuanto a los efectos secundarios que "el enrojecimiento, el dolor y/o la hinchazón es una reacción normal. Se puede utilizar un paño húmedo y fresco para aliviar". "Durante las primeras 24-48 horas pueden surgir algunas reacciones leves como cansancio, malestar, dolor de cabeza o fiebre", puntualizó.

