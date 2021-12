España en manos de ineptos

Palabras de Alfonso Rojo que yo apoyo:” Si al socialista Sánchez no le hubiera dado por asalariar a cuenta nuestra a 22 ministros, quizá a estas horas nos estaríamos ahorrando gilipolleces como la huelga de juguetes que promueve con 80.000 euros de nuestros impuestos el inepto, Alberto Garzón.

El comunista Garzón, que ya intentó fijar por ley que no comiéramos chuletones o filetes, y ahora intenta decidir los objetos con los que jugar el niño, la niña o el niñe, no nos salga facha o cualquier otra cosa peor. Y en un prodigio de estupidez, desde el ministerio de consumo, convoca Garzón a la huelga, a las mulecas de famosa. Es una majadería de tal calibre, que no merece la pena perder un segundo más en ella. Máxime, teniendo como tenemos sobre la mesa una atrocidad como es el apedreamiento político, social y moral, a un niño catalán de 5 años por exigir su familia que se cumpla la ley y pueda estudiar en español el 25 % de las materias que se imparten en su escuela.

Y aquí viene lo más indignante, que es la actitud de Pedro Sánchez y de sus compinches: "Si un homosexual denuncia falsamente una agresión en Malasaña, el Gobierno social comunista activa todos los resortes y convoca de urgencia la comisión de delitos de odio. Pero, si una familia residente en Cataluña denuncia el linchamiento de que está siendo objeto su hijo, el Gobierno permanece mudo". Este es el nefasto Gobierno que tenemos y al que hay que mandar al paro en cuanto tengamos oportunidad de votar”. Y yo me pregunto:" ¿Cómo es posible que esta clase de ineptos estén gobernando nuestra querida España?"