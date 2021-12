​Los cristianos de forma especial Jesús D Mez Madrid, Gerona Lectores

martes, 21 de diciembre de 2021, 08:36 h (CET) Mientras el tiempo del coronavirus ha sido, y continua siendo, el tiempo del miedo, de la soledad y de los templos vacíos, el camino sinodal recién iniciado, para los cristianos, es una llamada al encuentro, a hacer familia, a avanzar juntos sin miedo.

Tenemos ante nosotros una oportunidad única para tomar en serio que somos un Pueblo de Dios que camina junto hacia el Reino prometido.

Se nos invita a no ser una masa de espectadores o consumidores, sino un pueblo de actores y trabajadores en la historia de la salvación.

Este esfuerzo redundará en beneficio de toda la Iglesia, y de nuestro país en particular. Si los católicos que estamos presentes en los diversos ámbitos de la sociedad entramos en la dinámica sinodal que propone el Papa, ayudaremos también a la cohesión, a la humanización y al bien común de nuestro país.

