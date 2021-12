Diez películas de Navidad que harán aprender y reflexionar a nuestros hijos Propuestas cinematográficas para que los más pequeños disfruten y aprendan durante estas fiestas Redacción

lunes, 20 de diciembre de 2021, 10:29 h (CET) Se acercan una de las fechas más especiales del año: las fiestas navideñas. Con la Navidad, llegan los reencuentros con nuestros seres más queridos, los días llenos de magia e ilusión y las vacaciones escolares.

Con el fin de entretener a los más pequeños durante estos días de ocio, Esmeralda Velasco, orientadora del Colegio Europeo de Madrid, nos propone 10 películas que harán disfrutar a lo más pequeños y, sobre todo, aprender, ¡toma nota!

Milagro en la ciudad: Susan, una niña de 6 años, está segura de que Papá Noel existe. Todo cambia cuando Kris, asegura ser el verdadero Santa Claus… Una peli que nos hará soñar y emocionarnos, tanto a grandes como a pequeños.



Vaya Santa Claus: Sin duda, una de las pelis más divertidas de las últimas décadas. El día de nochebuena, Scott sube al tejado tras escuchar un ruido y presencia cómo un intruso cae del mismo. Ese intruso resulta ser Santa y ahora Scott deberá ocupar su puesto.

The Polar Express: En Nochebuena, un niño está acostado en su cama intenta pillar a Santa Claus con su trineo. Pronto, un maravilloso tren, cuyo revisor le invita a viajar con destino al Polo Norte, le sorprenderá. ¡Una auténtica maravilla para toda la familia!

Cuento de Navidad de Mickey: Mickey y sus amigos enseñan al avaricioso de Scrooge que la magia de la Navidad consiste en esparcir bondad y generosidad. Un clásico que nos hará entender las cosas que realmente importan.

Klaus: Esta peli, original de Netflix, nos demuestra como un simple acto de bondad puede acabar convirtiendo una gélida isla y a sus conflictivos habitantes en un lugar maravilloso.

Rudolph: el reno de la nariz roja:. Sin duda, una película preciosa para entender que, aunque seamos diferentes, todos podemos ser maravillosos.

Eduardo Manostijeras: Un clásico del cine y una de las películas más aclamadas de la historia, que nos hará ver que la empatía y la bondad son esenciales en la vida.

Frozen: Sin duda, una de las películas más taquilleras de los últimos tiempos y una auténtica revolución mundial. Un film que pone en valor la amistad, el compañerismo, la familia y la bondad, ¡es maravillosa!

Charlie y la fábrica de chocolate: Charlie, junto a cuatro niños más de diferentes partes del mundo, vivirán una experiencia única donde entenderemos que la humildad y la bondad son los grandes éxitos de la vida.

Un vecino con pocas luces: Esta comedia navideña nos hará entender que la rivalidad, en el fondo, no tiene ningún sentido.

