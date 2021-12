​Quedarse atrás Poesía Aurora Peregrina Varela Rodriguez

lunes, 20 de diciembre de 2021, 09:15 h (CET) Cuando quede atrás

nadie me recordará, habré perdido el tiempo, nada más.

Cuando quede atrás me verán como la que... no ha sabido ganar.

Cuando quede atrás, puede que alguno se ría de mi fracaso.

Cuando eso suceda no diré: "hasta otra", sino que diré: "adiós".

No me quedaré contemplando las reacciones de ningún ser ni sentiré su alegría.

Nadie llamará por mí para recuperarme de aquel espacio oscuro en que estaré escondida, esperando no ser vista.

Pero no será mi fin, encontraré nuevos entretenimientos, nuevas pasiones y pasatiempos.

Puede que también encuentre el verdadero amor de un hombre al que no le haya importado que me haya quedado atrás.

Puede que aprenda de la vida lo que no he aprendido estando entre los primeros.

Puede que sea bueno irse quedando.

