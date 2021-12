«El arcoíris de mis deseos insaciables», prólogo

“El amor es el bendito cáliz que nos vuelve sin salidas cada instante en lo dulce de una llama viva”, Osiris Valdés López

Conocí a Osiris con ocasión de las entrevistas y reportajes que publicó sobre mis últimos libros, la novela “Figuras en un espejo” (2019) y el ensayo colectivo “Sean Connery, el hombre que dijo nunca jamás” (2020), además de los poemarios “Cartas del silencio”, teatro, “Tres poemas de mujer” y libros de cine anteriores. Su personalidad radiofónica, artística y literaria es extraordinaria, una voz femenina, joven, inteligente, pletórica de belleza y creación.

Osiris Valdés (nació en La Habana, Cuba el 15 de marzo de 1989). Radicada en España. Es presentadora de radio, periodista, gestora cultural, locutora, artista plástico, poetisa, declamadora y muchas más actividades siempre relacionadas con el mundo de la cultura y la comunicación. No en vano es directora de “Radio Arcoíris FM España” y publica con regularidad en diversos medios tanto españoles como americanos.

EL ARCOÍRIS DE MIS DESEOS INSACIABLES —escribe su autora — nace la inspiración que da voz al amor que siento, surgir a un universo de sensaciones y vivencias, a las ansias de transmitir mis sentimientos. Se visten de colores mis ilusiones y se expanden; en este libro habitan y son una ofrenda que mi alma emana agradecida a quien me impulsó para hacer realidad mi anhelo y al lector. Un caleidoscopio de imágenes, sensaciones y destellos conforman las páginas de este libro original que acaricia con su lectura las fibras íntimas del alma.

Los capítulos cortos, emocionantes, son pinceladas de color que dibujan la intensa sensación de amar, de añorar el amor, de llorar su pérdida y anhelar con angustia su retorno. Y la canción del amor va aleteando por la sinfonía de colores que Osiris Valdés López ha creado en sus capítulos variados, multiformes, acariciantes: “Eterna locura fugaz”, “Inconstancia”, “Metamorfosis”, “El génesis de su vida”, “Eres”, “Se adaptó a ser fuerte”, “La quimera del sexo”, “Ambrosía”, “La belleza del color”, “Olas de deseos”, “Lujuria inconfesable”, “Ángel de la locura”, “Hazme el amor”, “La sonrisa del Arcoíris”, “Y la llamaban loca”, “El adiós”...

Capítulos que son forma y materia de sueños y deseos. Poesía en prosa y verso libre. Deseo que desnuda el cuerpo y atrapa el corazón: “Al Son de la desnudez le imploré al deseo: — Quiero, quiero que con mi pluma derramando tinta en mí, así como yo derramo mis deseos en ti, escribas en mi cuerpo, esto, que sientes ahora, mientras me haces el amor, hoy seré tu pergamino; y así, mi cuerpo se convirtió en su pergamino aquella vez”.

Hermosa metáfora de una atracción erótica que se vuelve palabra, verso hasta convertir al cuerpo en ese libro amado más allá de las circunstancias. Unión soñada de esa linda conjunción: “Arañando con dulzura hizo caminos por mi espalda con todas las fuerzas de sus manos hacia mi cintura”.

Sensualidad envuelta en piel y espíritu. Los ojos se empapan en lágrimas mientras el lector va penetrando en la hondura del alma: Eres la suavidad de cualquier ternura, la lentitud en todo callar. Eres el instante siempre pendiente de volar en tus caderas. Eres quien me hace mudar la piel con cada caricia tuya. Y en el éxtasis del amor y el deseo el alma toma el lugar del cuerpo si éste falla, si este no ha podido alcanzar aún su más sentida intimidad. Son instantes de intenso lirismo que la autora describe con palabras sinceras: “Ven, hazle el amor a mi alma, cautiva mis sentidos y hazme vibrar en tus fantasías; llámame luna, sol, mar agitado, brisa, tierra mojada, estrellas”. Hacer el amor al alma con el deseo, con la escritura, con el poder de los sueños, como los protagonistas de “Sueño de amor eterno”, “Primavera” o “Tres camaradas”, como los desgarrados versos de “Alejandra Pizarnik”: “Señor, la jaula se ha vuelto pájaro.” El verso de Osiris conjuga metáforas e imágenes para dar vida literaria al amor inmortal: El amor te da locura, el amor te da deseos, el amor te da lujuria, el amor te da sentimientos. La magia original del libro permite que se pueda leer de principio a fin siguiendo el hilo argumental que desvela en su desenlace “El diario de Francesca”. Pero la belleza de los relatos, las ensoñaciones, los versos facilitan la lectura de cada capítulo casi de forma independiente. Son colores de ese Arcoíris de belleza y deseo, cuyo ritual (El ritual desvela y desgrana Osiris en cada letra). El erotismo se viste de suavidad aunque no reniega de su estallido poderoso, y la búsqueda va construyendo en cada momento el dolor de la ausencia, la esperanza del reencuentro. EL ARCOÍRIS DE MIS DESEOS INSACIABLES va a presentar, como una novela de suspense la sorpresa viva de su misterio. Conoceremos el abigarrado París de los años veinte, el amor libre y la decepción del silencio. El amor puro y a la vez apasionado entre “Letot”, joven de buena familia y la bella “Francesca”, actriz en ciernes. Su encuentro, sus miradas, y el secreto de ella: Un alma femenina atrapada en un cuerpo masculino que provocará la pérdida, la lejanía, la añoranza del amor: “El adiós es la brevedad de una excusa que se torna salvadora porque en definitiva decir adiós es muy simple, es pronunciar un final rotundo y olvidar”. Adiós pasajero porque la vida se ha enroscado en los pliegues del deseo, en la ternura del alma más allá de la desnudez del cuerpo.

“El Diario de Francesca”, romántico y poético, carnal y sediento de amor es la culminación del libro: Querido diario me llamo Francesca y tengo veinte años. Ciertamente, la verdad es que yo jamás creí en la magia, porque no me tocó vivir una vida fácil. ¡Oh, diario mío! Bien sabes cuán doloroso y complicado fue para mí enamorarme de Letot; cada una de mis letras, de mi prosa, de mis versos en tus hojas narran todo lo vivido junto a él... El lector descubrirá el secreto, el melodrama la pasión, el arte, la danza sensual, la magia de viajar entre tiempos, todo combinado: — Bello arcoíris — en unas páginas libres que hubieran fascinado a “Mallarme”, a “Rimbaud” y “Baudelaire” o a la misma “Colette”. — ¡Desearía ser una mujer y poder amar a plenitud! “El diario de Francesca” abre la puerta a la trilogía, la continuidad donde Francesca narra en primera persona sus vivencias y la influencia de la bohemia en París años 20, y todo lo relacionado al comienzo de su carrera artística en “La Belle Epoque”. Romanticismo, erotismo, el pasado y presente. Incluso nuestra Francesca realizará otros viajes por el tiempo gracias a la tinta mágica de la extraña mujer y el pequeño. Todo lo descubrirá el lector en este Diario que va a convertirse en el pórtico de los nuevos escritos de Osiris Valdés. EL ARCOÍRIS DE MIS DESEOS INSACIABLES de Osiris Valdés López invita a disfrutar de la plenitud de la belleza, del amor sin barreras, del alma dibujando el cuerpo y cambiándolo para alcanzar la felicidad. El verso, el deseo insaciable, la luz, el Arcoíris: A ti, dedico este diario por amar todos los colores de mi Arcoíris... París 1920 PODRÉIS ADQUIRIR EL LIBRO MEDIANTE: https://www.amazon.es/dp/8418854200/ref=cm_sw_r_wa_awdb_ imm_0JD62V4Y92QNA0EF66GB

Osiris Valdés López (nació en La Habana, Cuba el 15 de marzo de 1989) Radicada en Canarias; (origen de su ascendencia y descendencia Guanche, Isleña), Miami y en Mallorca, España, (posee doble nacionalidad cubana – española) ya que es hija de padre cubano y madre española. Escritora, periodista, editora, biógrafa, poeta, artista plástica, gestora cultural, influencer, actriz, DJ, podcaster, presentadora del programa «Amor y Letras» directora de «Radio Periódico Arcoíris/News Spain». Embajadora de la Paz, (distinción otorgada por el movimiento de mensajeros de paz) "PACIS NUNTI" de Argentina; columnista internacional de diversos periódicos físicos y digitales en España, Estados Unidos y en revistas de Hispanoamérica.

Es autora del poemario «De colores en el arcoíris» publicado en España (segunda edición, julio 2017) y de la trilogía: «El arcoíris de mis deseos insaciables» publicada por «Editorial Planeta» bajo su prestigiosa marca editorial: Universo de Letras (octubre 2021) https://www.universodeletras.com/El-Arcoiris-de-mis-deseos-insaciables.htm

Estudió contabilidad y finanzas; arte dramático en Instituto cubano de Radio y Televisión (ICRT). Osiris ha publicado poemas y prosa poética en una infinidad de periódicos en España y Estados Unidos. Escribe sobre diversos temas, cultivando distintos géneros literarios y periodísticos. GOOGLE: https://g.co/kgs/3a1XzD INSTAGRAM: https://www.instagram.com/radio_periodico_arcoiris_news?r=nametag YOUTUBE: https://youtube.com/channel/UCBcLmqbr5gI8Bt73VzS08Zg FACEBOOK: https://www.facebook.com/OsirisdelaC.Valdes HTML: http://www.arcoirisradiofm.com/ TWITTER: https://twitter.com/OsirisDeLaCLop1?t=FhKhNjjVsqsCimnjaoRX6A&s=08 SPOTIFY: https://open.spotify.com/show/3XiUuH9rF38BfFs1Uv1hqR

* Artículo de Fernando Alonso Barahona, escritor, abogado y analista cinematográfico; gran referente de la actual crítica fílmica española, autor de una amplia y variada producción literaria y ensayística con más de cuarenta títulos publicados.