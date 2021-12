​Antología del bicentenario que va a marcar historia Un antes y un después en el mundo literario José Luis Ortiz

jueves, 16 de diciembre de 2021, 08:52 h (CET) Este año Centroamérica conmemoró doscientos años de independencia de España y para ello el escritor, poeta y columnista internacional nicaragüense radicado en Costa Rica Carlos Javier Jarquín, desde inicios del año en curso tuvo la iniciativa de realizar la Antología del Bicentenario de Centroamérica, el libro cuenta con 81 invitados, incluyendo a la prologuista Ana María Ayala Carbajal, quien es poeta, escritora, editora y Directora general de la prestigiosa editorial mexicana Ayame Editorial, y al autor del epílogo el célebre escritor, poeta, locutor, periodista e historiador hondureño Mario Hernán Ramírez.



En este fantástico proyecto Jarquín ha mencionado que el éxito ha sido gracias al apoyo de la editorial mexicana Ayame Editorial, y a cada uno de los coordinadores nacionales: por Guatemala el poeta, escritor, editor, periodista cultural, columnista y gestor cultural Rodrigo Villalobos Fajardo; por El Salvador, la escritora, poeta, locutora y columnista internacional Claudia Figueroa Oberlin, residente actualmente en Guatemala; por Honduras, el poeta, escritor, emprendedor, gestor y promotor cultural Rubén Sanabria; por Nicaragua Carlos Jarquín, por Costa Rica, el escritor, poeta, profesor, gestor y promotor cultural Leonardo Cruz Alvarado, y por Panamá, el escritor, poeta, editor, gestor y promotor cultural Edwin Kenys Chacón y por supuesto a todos los escritores, poetas y pintores centroamericanos que creyeron desde el inicio en histórico proyecto.



Con mucho aprecio y admiración comparto el Book Tráiler de este libro realizado por la cantante, compositora, poeta, locutora y Directora Creativa de Ayame Editorial, Yared Ayala:







Esta obra ha reunido una representación de poemas y pinturas de diferentes artistas, escritores y poetas de diferentes regiones de Centroaméricauna representativa selección de escritura y poemas, semblanzas y homenajes que dan testimonio de una variada andadura vital y de un permanente gozo de la belleza expresiva de la palabra escrita y dicha y de pinturas que hablan por sí solas.Se han seleccionado a grandes de la palabra escrita y de la poesía,así como destacados artistas plásticos en los que se destaca una buena y delicada técnica.

Más allá de la perfección formal, sin embargo, lo que importa en esos poemas es la unión de poesía y vida que caminan estrechamente unidos. Una obra que demuestra la eficaz claridad de la dicción y la capacidad de comunicar emoción, la delicadeza en su máxima expresión, el posterior sentimiento del tiempo en equilibrio entre el desengaño y la esperanza y, particularmente, el dolor y la solitaria nostalgia. Poesía y narrativa en la que se nos ofrece a la vez que se inserta en la tradición y el vuelo íntimo, desentendido de la evolución de diferentes tendencias y estilos poéticos de los últimos tiempos, pero apostando siempre por una literatura de línea clara, en la que se ofrece multitud de instantáneas que fijan imagen humana y temperamento literario en unos versos plásticos y precisos todo complementado con unas obras pictóricas acordes a los mismos.

Esta compilación podría considerarse como un aporte para el conocimiento literario de una gran tierra y recoge los valores más significativos de su poesía y descubre los perfiles líricos de una tierra y su gente. Su contenido promueve la institucionalización de la literatura, tanto de su divulgación como de la práctica crítica y de la creación. Se produce entonces la particularización de la esfera literaria dentro del más vasto ámbito de la cultura, y se fomenta la especificidad de lo literario a partir de la exigencia de rigor y sistematicidad. Un libro que va a marcar historia, un antes y un después en el mundo literario y de la cultura que es imprescindible tener como libro de referencia.

