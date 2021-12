​No lo haré. El rostro del falso Poema Aurora Peregrina Varela Rodriguez

viernes, 10 de diciembre de 2021, 09:05 h (CET) No me casaré

con la mentira, el error, la cara bonita que me dijo "amor", pero para nada lo he encontrado en él.

No me casaré con los ojos claros de ese corazón que decía: ¿amarme?.

Ya le conozco bien, es el rostro del falso, del cruel, del que no quiere perder, es el rostro del diablo, del dolor y el fracaso en el amor, y eso, no puede ser. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.