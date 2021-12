Una cosa es la teoría y otra la práctica Venancio Rodríguez Sanz Lectores

@DiarioSigloXXI

jueves, 9 de diciembre de 2021, 08:29 h (CET) La práctica es un lugar común que, suele venir completado por ese otro que ordena dejarse de teorías para ir al grano o bien olvidarnos de lo abstracto para pasar a lo concreto. Significan, por de pronto, que determinada idea o, cierto proyecto están bien en principio, pero que son de imposible ejecución o cumplimiento porque la realidad —la naturaleza humana, el estado de las cosas— no lo permitiría.

O sea, que una cosa es el deber ser y otra el ser, y que pasar por alto tal distinción es deslizarse hacia lo utópico. Hoy tildar a alguien de «teórico» no suele ser precisamente signo de alabanza o reconocimiento; más bien equivale a tacharle de iluso y adornado de una lamentable falta del necesario realismo. La teoría destinada a la acción, o el conocimiento práctico, ocupa en un sentido indiscutible el lugar más elevado de la escala del saber.

Y es que mediante él «no investigamos para saber qué es la virtud, sino para ser buenos» (Aristóteles), como tampoco nos bastaría saber qué es la justicia si no fuera para edificar una ciudad más justa. El saber teórico se refiere a lo necesario, cabe alcanzar certezas universalizables y descansar en algo seguro, pero trata de lo que nos es más ajeno. En el práctico se refiere a lo que es más nuestro. Así es como el conocimiento de lo libre o no necesario viene a ser el más imprescindible para el individuo y su comunidad. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Toca comprometerse Nuestro compromiso debe ser el advenimiento de la República, con leyes sociales para la ciudadanía ​Comprensión lectora En España, aproximadamente, la mitad de la población no lee nunca un libro. Es un dato demoledor ​¿Es que no somos perfectas sin maquillaje? Yo creo que sí Los hombres no se maquillan, y si no se afeitan, incluso hay gente que los ve atractivos Vive y manipula Venancio Rodríguez Sanz ​Para la reforma laboral Jesús D Mez Madrid. Gerona