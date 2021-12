Las apariciones de Garabandal: ya es tarde Jaime Fomperosa Aparicio, Santander Lectores

@DiarioSigloXXI

jueves, 9 de diciembre de 2021, 08:13 h (CET) En las apariciones de la Santísima Virgen en San Sebastián de Garabandal, aún no aprobadas por la Iglesia, dijo que cuando creyesen ya sería tarde. Pues Señores Jerarcas de la Iglesia Católica, especialmente las de España pero se puede incluir a la Jerarquía de toda la Iglesia, ya es tarde.

Una de las videntes de Garabandal, Jacinta, la cual, a la vista de la rápida llegada del Aviso, en una conversación de 8 horas con José María Zavala, viendo los acontecimientos actuales, ha decidido abrirse, para comunicar algunos datos más que ignorábamos, a fin de prepararnos mejor y así recibir los acontecimientos, no con miedo, sino, esperanzados, porque ya está, a las puertas, lo tan esperado: el Reinado de Cristo en la Tierra.

Es indudable que la situación actual no puede permanecer mucho tiempo. Si queremos comparar la Iglesia Católica y la sociedad actual con la que había en aquellos tiempos, no existen palabras para poder describir este cambio tan brutal de la Iglesia y la Sociedad, los que ya somos mayores y hemos vivido ambas épocas, no sabes si estas despierto o dormido o si sufres una pesadilla- A los Obispos de España y del Mundo entero, incluido el Papa Francisco: Esta nueva Iglesia social que han establecido, mundanizada y desacralizada; nos ha conducido a la dramática situación actual, y yo creo que esta situación a pesar de parecer que ya es tarde, puede ser reversible, pero para eso hay que sufrir primero una purificación, y esa purificación supone un cambio de 180 grados que tenía que iniciarla la Iglesia Católica, recuperando lo sagrado, lo divino, lo trascendente y la penitencia, la oración y el sacrificio.

Solo la fe indestructible, inquebrantable en la Divinidad de Cristo Verdadero Dios y verdadero Hombre, que por nosotros murió y resucitó, el Único Salvador, puede dar un cambio radical a esta situación actual; sino se confirmará el aviso de la Santísima Virgen: YA ES TARDE. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Toca comprometerse Nuestro compromiso debe ser el advenimiento de la República, con leyes sociales para la ciudadanía ​Comprensión lectora En España, aproximadamente, la mitad de la población no lee nunca un libro. Es un dato demoledor ​¿Es que no somos perfectas sin maquillaje? Yo creo que sí Los hombres no se maquillan, y si no se afeitan, incluso hay gente que los ve atractivos Vive y manipula Venancio Rodríguez Sanz ​Para la reforma laboral Jesús D Mez Madrid. Gerona