Constitución, parlamentarios, ciudadanos Los votos son poder, los gobiernos son delegaciones del pueblo Ángel Alonso Pachón

miércoles, 8 de diciembre de 2021, 09:12 h (CET) La que conocemos como Ley del Péndulo nos habla de cómo la sociedad estancada en situaciones extremas desea y busca el conocimiento de los “espacios” opuestos o contrarios. Puede valer ese concepto como explicación de enciclopedia general, pero cuando uno profundiza y analiza la historia de las múltiples culturas y sociedades vemos que el “Péndulo” tiende siempre, VOLUNTARIAMENTE, a volver a determinados “status” políticos por intereses o proyectos de grupos de presión social.

Una política “madura” trabaja la tierra, ya labrada, para mejorar los resultados. Una política “vividora” escarba para ver si encuentra algo que satisfaga y mejore su modus vivendi personal o de grupo de poder. Una política “demente” se olvida de sus comienzos, de los votos que consiguieron una Constitución para todos.

Ahora, unos pequeños grupos sociales manifiestan opiniones desde el Escaño de su Poder, olvidando que hoy se celebra la fiesta de la Constitución, votada por MAYORÍA del pueblo que ahora representan:

El PNV, declara que la Constitución está secuestrada y pide “recoger en la Constitución el reconocimiento a la nación vasca y la bilateralidad, "con un árbitro neutral". El Gobierno catalán, por boca de su Presidente, señor Aragonés, pide una Constitución para ellos, olvidando, igualmente, que la CONSTITUCIÓN de todos fue votada por la mayoría de los catalanes.

Es fácil y corriente no querer mirar que el carro, donde a uno le suben, representa a todos los que le han construido y ahora le empujan. El que va sentado es sólo un figurante elegido y pagado para REPRESENTAR A TODOS.

Lo curioso en esta feria de las vanidades es contemplar la rápida transformación de los figurantes, enorgulleciéndose en público, de su PATRIA, mientras, sin tiempo para el disfraz, en los pasillos del devenir cotidiano, los valores se miden por su rendimiento personal, (INVERTIA) Resumiendo. 06-12-2021. Conmemoración del 43 aniversario de la Constitución. Protocolo oficial: invitación general personalizada. Modus operandi: Ley del Péndulo

UNOS, vuelven a respetar el pasado como inicio de un porvenir fructífero para todos. Otros, vuelven renqueantes a pensar que hoy se juega “su partido”, olvidando que el GRAN PARTIDO lo jugaron y lo ganaron por MAYORÍA, hace 43 años, los votantes de sus correspondientes territorios.

