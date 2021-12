Oviedo Business Market, una cita con el ecosistema inversor y emprendedor La capacidad de inversión presente en el evento para el apoyo a proyectos emprendedores y empresariales superara los 50 millones de euros Redacción

martes, 7 de diciembre de 2021, 09:46 h (CET) Oviedo Business Market reunirá el próximo día 10 de Diciembre en el Palacio de Congresos Calatrava de la ciudad de Oviedo al ecosistema empresarial, emprendedor e inversor del territorio en torno a un programa de actividades que contará con la presencia de destacados líderes en materia de emprendimiento. El evento organizado por la Asociación de Jóvenes Empresarios de Asturias y Oviedo Emprende con el apoyo del Ayuntamiento de Oviedo y la colaboración de la Red Business Market posicionará a la capital asturiana en el epicentro del ecosistema inversor y emprendedor nacional.



El programa del evento se estructura de esta forma en torno a diferentes paneles de trabajo que analizarán aspectos como la tipología de los vehículos de inversión para el desarrollo de proyectos emprendedores y empresariales, los sectores de oportunidad actuales en estos campos o las claves para la construcción de los ecosistemas inversores y emprendedores. De igual forma, la actividad impulsará una dinámica permanente de networking entre los agentes participantes y asistentes a través de espacios pitch, ronda de negocios o zona de reuniones.



La iniciativa de alto nivel tiene entre sus objetivos la conexión de inversores y emprendedores, la captación de inversión para proyectos empresariales y la generación de alianzas estratégicas para la dinamización del tejido económico del territorio. Para ello, el foro Oviedo Business Market contará con la presencia de destacados agentes y firmas como las de la Fundación europea Finnova impulsadora del programa Startup EuropeAwards, los Venture Capital Plug And Play - son sede central en Silycon Valley - Be Token Capital, Della Capital , 15k Angels o Cupido Capital, firma esta última orientada al apoyo en fases presemilla y semilla de proyectos emprendedores y startups.

Junto a ellos, se suman al programa del evento redes de businessangels como BigBan Inversores privados entidad de referencia nacional y organizadora del Congreso Nacional de Business Angels. Conformada por aliados en su seno como StartupXplore, Angels, Lanzadera o BlastofPathers entre otros. En él ámbito de los FamiliesOffices y el sector financiero privado destaca la participación de la firma Área Financiera.

Cabe señalar además, la presencia de ponentes de talla internacional en el campo del ecosistema inversor como las del británico Tom Horsey fundador de Startups LabsSpain y considerado uno de los cien businessangels más activos de europa o de Paloma Cabello, contribuyente activa a la comunidad de la innovación como el único miembro europeo del Consejo Asesor Global del MIT ( Instituto Tecnológico de Massachussets ) e impulsora de diferentes vehículos de inversión en Venture Capital. A estos se sumarán otros en un programa único que ofrecerá un espacio de conexiones de alto impacto a los participantes.

De igual forma cabe señalar la presencia activa del ecosistema financiero, bancario e inversor con presencia en el territorio estará presente con la participación de institución como Asturgar , Caja Rural de Asturias, Banco Santander, Bstartup Sabadell o LuaFund entre otros.

La inscripción en el evento se puede llevar a cabo de manera gratuita a través de la web oficial www.oviedobusinessmarket.com hasta completar aforo

Sobre Oviedo Business Market

Oviedo Business Market es una iniciativa que tiene entre sus objetivos el impulso en la ciudad del ecosistema emprendedor, empresarial e inversor, la conexión de Oviedo con el ecosistema inversor nacional e internacional, el impulso a emprendedores, startups y empresas, y la atracción de talento e iniciativas. En un marco fijado dentro de la estrategia de la Asociación de Emprendedores de Asturias con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo, a través de un foro participativo, dinámico y abierto, interactuarán empresas, inversores y emprendedores.

Un espacio único de conexión entre el ecosistema empresarial de Oviedo y la red de inversores, businessángels y venture capital de ámbito nacional e internacional participantes. El programa cuenta con mesas redondas, conferencias, rondas de inversión y espacios de networking que durante el ultimo trimestre del año se reunirán en la capital con una capacidad de inversión superior a los 50 millones de euros. Todo ello, abierto a modelos de inversión en fase pre-seed, seed, desarrollo y consolidación, así como de adquisición de activos e inversión empresarial.

