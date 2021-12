Más responsabilidad, autoplacer y preservativos: las ‘secuelas’ positivas de la pandemia en cuestión de sexo Conclusiones del 10º Barómetro Control 2021 ‘Los jóvenes españoles y el sexo’ Redacción

viernes, 3 de diciembre de 2021, 12:17 h (CET) Ya vemos la luz al final del túnel. Hemos dejado atrás lo peor de la pandemia y hoy lo que nos preocupa es recuperar nuestro estilo de vida anterior. Volver a viajar, a hacer planes de ocio, a las fiestas… Sin embargo, parece que en cuestión de sexo los españoles todavía no tienen ganas de retomar por completo sus antiguos hábitos ¡yesto es una buena noticia! Porque los españoles son ahora más responsables y precavidos que nunca y están decididos a seguir disfrutando del sexo en cuerpo y alma (y cabeza).

Y es que, según los resultados del 10º Barómetro de Control “Los jóvenes españoles y el sexo” , un 47,8% de los españoles asegura ser más precavido que antes de la pandemia, habiendo reducido así las conductas de riesgo, mientras que un 48,4% se muestra todavía muy reacio a practicar sexo con desconocidos. De hecho, un 76,2% sostiene conocer bien el estado de salud de la persona con la que se acuesta. Y, lo que es más sorprendente … ¡un 70,8% de los encuestados afirma que,a pesar de los altos niveles devacunaciónen nuestro país, todavía no ha recuperado sus hábitos sexuales de antes de la pandemia. Parece claro que la responsabilidad ha venido para quedarse.

Los datos del Barómetro reflejan másbuenas noticias: el uso del preservativo ha aumentado cerca de un 6% a raíz de la pandemia. El porcentaje de encuestados queasegura utilizarlo siempre en sus relaciones sexuales supera el 62% (dato que en 2019 se situaba en torno 59%) mientras que un28,4% afirma emplearlo casi siempre.Se usa más el preservativo como método de protección de doble barrera y se hace con orgullo: el 48% de los encuestados asegura que no tiene ningún tipo de reparo a la hora de comprarlos.

Otra de las secuelas (positivas) de la pandemia ha sido el aumento de las prácticas de autoplacer,así lo reconoce el 35,3% de los encuestados. Por sexos, un 33,4% de los hombres recurre ahora más a la masturbación, mientras que el porcentaje de mujeres es ligeramente superior, del 37,1%. Del mismo modo, los jóvenes españoles se muestran hoy un 38,8% más interesados por tener una pareja estable, especialmente entre los hombres: el 41% de los españoles así lo afirma, mientras que un35,9% de las españolas lo siente igual.

‘Más vale malo conocido que bueno por conocer’ es la filosofía del 54,9% de los españoles, que afirma que prefiere elegir a sus parejas dentro de sus círculos sociales. No obstante, hay otros dos jugadores en la partida: las redes sociales y las apps para ligar. Las redes son la opción preferida del 30% de los encuestados mientras que las aplicaciones lo son del 26,2%, especialmente de ellos (31,9%) antes que de ellas (20%).

MÁS (SEXO) NO SIEMPRE ES MEJOR…

Por su parte, los resultados del Barómetro de Control reflejan que la mayoría de los españoles no quiere practicar sexo todos los días: consideran que la frecuencia es hacerlo dos o tres veces por semana. Así lo afirma un 51,1% de los encuestados, un porcentaje muy superior al 23% que querría mantener relaciones sexuales todos los días y, por el contrario, al 17,8%, que querría tenerlas solamente una vez a la semana.

Sin embargo, la realidad no siempre cumple los deseos de los españoles. La mayoría de encuestados querrían practicar sexo 167 veces al año, pero la media nacional anual es de 75. Y es que, mientras un 30,8% asegura tener relaciones sexuales cada dos o tres días, el 28,8% dice tenerlas una vez a la semana y el 14% una vez cada quince días, mientras que solo el 3,3% afirma practicar sexo diariamente.

En términos de duración, para el 43,2% de los encuestados sus relaciones sexuales duran de media, desde el comienzo de los preliminares hasta el orgasmo, entre 10 y 30 minutos; y para el 40,2%, entre media hora y una.

… PARA ESTAR SATISFECHO

Para el 55% de los españoles el sexo tiene una importancia alta en sus vidas. ¡Menos mal que el 80,4% asegura estar satisfecho con su vida sexual! Y, ¿cómo lo consiguen? Las cinco prácticas que más llevan a cabo los españoles son el uso de un vibrador (48,5%), el sexo anal (40,3%), el sexo virtual (37,8%), el sexting (30,8%) y el “bondage”, o sea, atar o ser atado (29,7%).

Ahora bien, las fantasías más candentes de los españoles son otras: el 39,3% desearía hacer un trío, mientras que la primera opción para el 33,4% sería usar un vibrador a distancia. Eso sí, en lo que a lugares se refiere, los españoles somos menos atrevidos: la abrumadora mayoría (79,3%) elige la cama como su lugar preferido para mantener sexo, que está seguida del sofá (10,2%), la ducha (5,2%), la mesa del comedor (1,7%) y la cocina (1,4%).

LA ETERNA PREGUNTA: ¿EL TAMAÑO IMPORTA?

Porque quién no se lo ha preguntado alguna vez… Los resultados del Barómetro indican que la mayoría de los españoles asegura tener un tamaño de pene medio-grande. Un 46,6% dice que talla My un 38,6% tallaL. Por su parte, un 8,6% se sitúa en la talla XL, mientras que solo un 4,9% en la S. Y esto, ¿qué significa? Pues parece que para el 40,8% de los encuestados el tamaño del pene sí influye a la hora de mantener relaciones sexuales placenteras. Pero a pesar de los tópicos, la talla grande no siempre es sinónimo de más placer. De los encuestados que aseguran que su pene es XL o XXL, un 54,1% garantiza haber tenido problemas durante sus relaciones sexuales debido precisamente a ese gran tamaño.

En conclusión, que la mayor certeza que nos deja el 10º Barómetro de Control "Los jóvenes españoles y el sexo" es que para disfrutar del sexo lo que tiene que ser 'talla grande' es la responsabilidad.

