Cuatro de cada diez personas prefieren la masturbación frente al sexo La gran innovación del mercado de los juguetes sexuales propicia que cada vez más personas se animen a utilizarlos para mejorar en sus relaciones sexuales Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 1 de diciembre de 2021, 09:55 h (CET) Las nuevas generaciones vienen pisando fuerte, rompiendo tabúes sobre todos aquellos temas relacionados con el sexo, el género o el amor libre. Aun así, hablar de sexo todavía puede resultar incómodo para mucha gente.

Según una encuesta realizada a más de un millar de personas por EasyToys, uno de los proveedores de productos eróticos líderes en Europa, más de un 77% de los encuestados sigue creyendo que existe un tabú al hablar sobre sexo. Y qué mejor manera de romper los prejuicios que hablando sobre ello, ¿verdad?

Pese a que a la gran mayoría de personas les gusta el sexo, los motivos que los llevan a practicarlo pueden ser muy distintos. Mientras que algunas personas lo utilizan para relajarse o aliviar su estrés, a otras muchas puede ayudarles a cumplir determinadas fantasías. Sin embargo, casi un 70% de las personas que respondieron la encuesta coinciden en que el principal motivo por el que mantienen relaciones sexuales es para algo tan simple como divertirse.

Al pensar en sexo lo primero que suele venir a la mente son las relaciones sexuales entre dos o varias personas, pero no se debe olvidar que el sexo también incluye la masturbación. De hecho, según esta misma encuesta, casi 4 de cada 10 personas no tienen preferencia o, incluso, prefieren la masturbación frente al sexo.

El papel de los juguetes sexuales

Sin duda, la gran innovación del mercado de los juguetes sexuales ha propiciado que cada vez más personas se animen a utilizar este tipo de juguetes para innovar o mejorar en sus relaciones sexuales. Más del 75% de los encuestados reconoce haberlos utilizado en alguna ocasión, destacando los vibradores y los dildos como los juguetes eróticos más populares. Además, al contrario de lo que muchas personas piensan, la mayoría de gente que utiliza este tipo de juguetes suele usarlos indistintamente cuando está solo o en pareja.

La popularidad que han alcanzado los juguetes sexuales se debe, principalmente, a las propias recomendaciones de amigos o parejas sexuales. Aun así, que cada vez más influencers anuncien o hablen con naturalidad de determinados juguetes eróticos también ha impulsado las ventas de estos productos. Que las personas hablen con naturalidad sobre un tema solo hace que se normalice, se rompan prejuicios y se acabe con los mitos construidos. Y eso es lo que persigue EasyToys, romper tabúes sobre el bienestar sexual y empoderar a las personas para que lo hagan con la libertad que todos merecen. Para que hablar de sexo no te haga sentir incómodo, sino curioso.

EasyToys es una tienda y plataforma de bienestar sexual donde, no solo se venden productos eróticos, también cuentan con una revista donde la gente puede hacer consultas, de forma gratuita, acerca de sexo, amor y relaciones. Además, junto con su equipo de especialistas, asesoran e informan en su blog EasyToys Magazine con el objetivo de enriquecer la vida sexual de cada lector.

Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.