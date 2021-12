El derecho a decidir de los padres

En las regiones bilingües de Europa no suele haber polémicas en la escuela como en Cataluña. La razón es muy sencilla: los padres pueden escoger libremente la lengua de educación de sus hijos sin imposiciones de los políticos. En Gales, por ejemplo, hay dos lenguas oficiales: galés e inglés. A nadie se le ocurre imponer el galés comoúnica lengua. Los padres pueden elegir con total libertad y según consideren la lengua local (el galés), la lengua más internacional (inglés) o una y otra en diversas proporciones.

Lo mismo en Bruselas, los padres pueden elegir entre flamenco o francés; en Tirol, entre italiano y alemán, etc. Así funcionan las regiones bilingües en la Europa democrática. ¿Por qué en Cataluña los políticos nacionalistas no nos dejan elegir libremente a los padres? ¿Por qué ERC y JxC tienen tanto miedo al derecho a decidir de los padres? ¿Quizá porque la enseñanza única y exclusivamente en catalán que nos imponen ahora no la escogería casi nadie como muestran todas las encuestas públicas y privadas?