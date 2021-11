Marina García y su ayuda en la lucha contra el cáncer

La investigación contra el cáncer siempre ha de ser una prioridad, y cualquier tipo de ayuda siempre es bienvenida. Cada vez son más las empresas que apoyan cualquier tipo de investigación que lleve a mejorar la calidad de vida de los pacientes o a comenzar a erradicar una enfermedad que puede llegar a ser mortal. El cáncer puede que dentro de unos años se convierta en una enfermedad que ya no tenga el estigma social que siguen otorgando. Una manera de poder colaborar y ayudar en estas investigaciones, concretamente en la dedicada al cáncer de mama, es con la colección Rosa de www.marinagarcia.com. Esta marca, radicada en Zaragoza, dona el 50 % de los beneficios de su colección durante el mes de octubre a los diversos programas de investigación destinados al cáncer de mama. Esta donación viene produciéndose de manera periódica cada año, y es realizada a la Fundación Geicam, que desde su creación en 1995 ha promovido y participado en más de 120 ensayos clínicos y en investigaciones nacionales e internacionales para luchar contra el cáncer de mama.

El espíritu investigador contra el cáncer necesita tu apoyo Geicam es una fundación sin ánimo de lucro formada por más de 800 expertos que trabajan en más de 200 instituciones en toda España. Es el grupo referente en investigación clínica sobre el cáncer de mama en España, algo que supone un valor añadido a la hora de conocer más sobre esta enfermedad que a tantas mujeres afecta. Todas las joyas de la Colección Rosa han sido creadas por esta diseñadora y son fabricadas de forma artesanal en su atelier situado en la ciudad de Zaragoza.



Marina García es una firma creada en el seno de una empresa con más de 50 años de tradición joyera. Las piezas solidarias están disponibles en joyerías de toda Europa y en su tienda online. Ahora dispones de la oportunidad de hacerte con algunas de estas piezas tan especiales y que rezuman elegancia y sencillez.

Marina García se manifiesta de la siguiente manera: “Siempre he vivido la joyería como algo natural y cercano. Desde pequeña me gustaba observar y admirar las creaciones de alta joyería de mi padre. Me gustaba probarme estas joyas y descubrir cómo me hacían sentir y todo aquello que me transmitían.

Ese hilo conductor siempre se ha mantenido para mí, creando joyas que nos hagan sentir y que sean capaces de transmitir estilo y feminidad". No cabe duda que las mujeres que se encuentran en la situación de padecer un cáncer de mama no solamente desean recuperarse, sino que quieren evitar sufrir las consecuencias añadidas del mal y de los tratamientos. Sentirse bellas, femeninas y con un aire especial es también uno de los objetivos y que, incluso, supone un aumento en la autoestima. Tal y como se recoge en la web de Geicam, "solo en 2020 se diagnosticaron un total de 34.088 nuevos casos de cáncer de mama en España, siendo este tipo de tumor el más frecuente entre las mujeres".

Los avances en las investigaciones, así como la detección temprana de esta enfermedad está consiguiendo que se le pueda hacer frente con más garantías que hace unos años. la importancia de mantener una vigilancia constante de nuestra salud, así como la realización de pruebas diagnósticas ayuda a que pueda intervenirse de forma rápida en cuanto se detecta.

Por esa razón, Marina García aporta una gran ayuda a la investigación. con su Colección Rosa, siendo pionera en este sentido. A la vez que alguien está adquiriendo una pieza con un diseño único, se están destinando la mitad de los beneficios a investigar. Esta colección está pensada para la mujer actual y dinámica y consigue conjugar a partes iguales tanto la elegancia de unas joyas exquisitas junto con su versatilidad. Se trata de piezas que dejan una grata sensación y posibilitan que los investigadores puedan continuar con su labor. ¿No crees que es un buen momento para comenzar a apoyar la investigación contra el cáncer de mama? Hacerlo con piezas de joyería es, sin lugar a dudas, una opción muy apetecible.

Descubrir estas creaciones posibilita que se continúe trabajando en este sentido, que cada vez esos avances médicos puedan irse poniendo en práctica en los hospitales, y que se gane en la lucha contra el cáncer. Da un empujón con la Colección Rosa de Marina García, una manera de ir en vanguardia tanto en nuestro look como en el apoyo a una causa más que necesaria. La diversidad de joyas, así como su excelente manufactura, hace que la magia que sale del atelier de Marina García se materialice en esta colección. Ha llegado el momento de hacer posible ese deseo de tener unas piezas especiales que realzan a la mujer del siglo XXI. Moda e investigación se dan la mano para apoyar a quienes lo necesitan.