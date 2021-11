Programación serial orquestada. Hora "O"... Decadencia Es necesario valorar el futuro de las lenguas en el entorno europeo y todavía más en una realidad de intercomunicación universal Ángel Alonso Pachón

martes, 30 de noviembre de 2021, 08:28 h (CET) Esta serie histórica, está siendo grabada en los terrenos originales en los que se desarrollan los hechos con los que se intenta destruir una Historia y un País. Como siempre, el “director” y el “productor” han pensado que lo más importante es la utilización de la lengua correcta, la que mejor sepa expresar la finalidad del proyecto.

“HISTORIA DE UNA NACIÓN… LA AUTODEFENESTRACIÓN DE ESPAÑA”

Los primeros acuerdos entre el productor y el director, han sido claros, quizás precipitados, pero siempre intencionados:

Cesión de la LENGUA, cesión de la EDUCACIÓN, cesión de la SANIDAD, cesión de la INVESTIGACIÓN, cesión de la ESTRUCTUTACIÓN.

Ruptura de los TRES PODERES de un ESTADO.

Minoración de las EXIGENCIAS PROFESIONALES de los POLÍTICOS.

El Director, comenta que él no es experto en todas las materias que se quieren programar. Plantea como solución que cada capítulo esté compuesto de dos partes: La primera debería contemplar la realidad, visionada según se vea en todas las Comunidades y en todas las esferas de la sociedad. La segunda tendría la estructura de un coloquio, con participantesprofesionales del tema a tratar y personas del área de la vida corriente y cotidiana.

Temario I: La LENGUA, como MOTOR de convivencia y herramienta universal de conocimiento.

Su utilización política siempre ha degenerado en “supresión de derechos”, en “alimentación de la ignorancia”, en “ruptura de la igualdad de oportunidades”, en “creación de exigencias no convivenciales”, en “pobreza intelectual”, en “esclavitud individual y social de minorías”…

Es necesario valorar el futuro de las lenguas en el entorno europeo y todavía más en una realidad de intercomunicación universal. Las lenguas provinciales, muchas de ellas meros dialectos, tienen un valor cultural enriquecedor, pero nunca deben utilizarse como elemento de enfrentamiento y mucho menos como un intento de anulación de la supremacía del idioma de la nación, en este caso el CASTELLANO.

Las lenguas, siempre, en el devenir de la historia, han provocado mucho dolor, a pesar de que son el medio que más debería unir. Hoy, siglo XXI, en España, alguien, algunos están utilizando la lengua como misil de contrapeso, como moneda de cambio, como voto anticipado… Esa postura, entiendo yo, ciudadano de a pie, tiene dos vertientes:

Primera: la RESPONSABILIDAD CONSTITUCIONAL del GOBIERNO, encabezado por su PRESIDENTE.

Segunda: la RESPONSABILIDAD JURÍDICA de los que provocan este conflicto lingüístico en las diversas COMUNIDADES, incumpliendo el JURAMENTO realizado a tomar posesión de sus cargos. Asegurar una EDUCACIÓN para todos, de elevados contenidos, de madurez y de esfuerzos personales, de universalidad no provinciana y de sentimientos nacionales no politizados… ES RESPONSABILIDAD DE LOS POLÍTICOS y de los GOBIERNOS.

Interlocutores : Catedráticos de lengua, Profesores de Institutos, Abogados, Estudiantes universitarios, Estudiantes de bachillerato y determinados Padres

Próximamente, se desarrollará el segundo temario: LA HISTORIA EN LA CONVIVENCIA SOCIAL.

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

