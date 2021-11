​El golpe se avecina en Perú Dos formas de derrotar al golpismo. Castillo: o moviliza a las masas o cogobierna con derechistas Isaac Bigio

sábado, 27 de noviembre de 2021, 09:38 h (CET) Hay un golpe en marcha. Hay todo un plan orquestado en el que se coaligan empresarios, miembros de los poderes legislativo y judicial ("Hildebrandt en sus Trece" habla de un millar de nuevos fiscales ligados a los "cuellos blancos"), medios, militares y bandas de choque callejero (como las que han atacado al expresidente Sagasti o al lider acciopopulista Yonhy Lescano).



El referido semanario destaca el hecho de que fue Patria Chirinos, la misma congresista que presentó la vacancia, quien presentó oficialmente las pruebas de que la fiscalía de manera sopresiva (apenas ella propuso esa moción) entrase al despacho del Secretario del Presidente para encontrarle 20 mil dólares. Todo indica que el planteo de Rafael López Aliaga de vacar a Pedro Castillo y Dina Blouarte en un mes es parte de una amplia corrinación y de que su llamado a un mítin pro-vacancia el sábado 27 es parte de todo un proceso.





Si bien el Congreso es impopular lo que juega a su favor es la división de las izquierdas (incluso el hecho de que el sector cerronista no rechaza la vacancia) y que las movilizaciones antigolpistas apenas van juntando a millares, cuando lo que se requiere son cientos de miles en las calles.

Ejemplo boliviano

Durante una semana millares van a seguir marchando a lo largo del altiplano altoperuano exigiendo que se la derecha deje de estar saboteando al Presidente Luis Arce. La caminata viene desde el departamento de Oruro y debe llegar a la sede del Gobierno (La Paz) el lunes 29 tras 7 días de sacrificio. Federaciones campesinas, sindicales, vecinales y estudiantiles de toda Bolivia participan en esta jornada que atravieza a pie casi 200 kilómetros y en torno a los 4 mil metros sobre el nivel del mar.

Con este tipo de acciones el Movimiento Al Socialismo busca demostrar apoyo para sus reformas que afectan a las grandes fortunas. Se trata de un ejemplo que deberíamos tomar en cuenta los que hemos nacido al norte del lago Titicaca.

La situación peruana es aún más complicada. Mientras que en Bolivia la izquierda domina el poder legislativo y ha logrado dar paso a una constitución plurinacional, en Perú esta corriente no llega ni al tercio de un Congreso que es muy obstruccionista y donde hay otro tercio que demanda ya la vacancia presidencial.

Sin embargo, en la tierra de Túpac Amaru hay una ventaja en relación a la de la de Túpac Katari. Aquí existe un descomunal rechazo al Congreso derechista al punto que los sondeos evidencian que solo 1 de cada 5 encuestados le respaldan, mientras que el grito "cierre del Congreso" crece por doquier. De allí que se impone de manera urgente una mega-marcha como la boliviana para revertir el boicot y el golpe parlamentarios. Hoy tenemos una suerte de división del trabajo entre la derecha. Su ala "dura" amenaza con la vacancia y eso empuja a Castillo a buscar acercarse a su ala "moderada" con lo cual debe verse obligado a desafilar su programa y abandonar varias de sus "palabras de maestro".

Los "moderados" les dan voto de confianza a sus gabinetes pero, al mismo tiempo, votan con los ultras restringir los poderes constitucionales del Presidente o impedir que el pleno discuta una censura a quien ha propuesto una vacancia inconstitucional.

Con esa política de tenazas estos 2 bloques buscan "domesticar" a Castillo y lograr que sea un Presidente que continúe el mismo monetarismo neoliberal de sus predecesores. La política de constantes concesiones y sacrificio de ministros ha debilitado a Castillo, dividido a sus partidarios y desmoralizado a muchos de sus electores. Lo que el líder de la huelga magisterial debió haber hecho desde el primer momento en que ganó la segunda vuelta el 6 de junio es convocar multitudinarias acciones, incluyendo una marcha de los 4 suyos y un contundente y bien organizado paro nacional, para haber llegado con fuerza al Gobierno y no dejarse amedrentar.

El camino de un pacto con la derecha "blanda"

Hoy solo quedan dos caminos para Castillo. Por un lado puede seguir acercándose a la derecha "moderada" y por otro puede apelar a la gran movilización de masas. El primer sendero es algo que ha sido bien visto abiertamente por Aníbal Torres quien indicó que este es un Gobierno de izquierda que apunta al centro y que tiene perdsonalidades de derecha (como el canciller o el director del BCR). Ahora, Castillo ha puesto como su nuevo Secretario de la Presidencia a Carlos Jaico, la primera persona del entorno presidencial que proviene de un partido de la derecha. Jacico fue el cabeza de la lista para los Peruanos del Exterior de la Alianza Para el Progreso (APP) y obtuvo 487 votos como candidato.

En este Congreso hay 3 tercios: el de los 42 legisladores de izquierdas, el de los 43 ultraderechistas y el de los 45 de la derecha moderada. Esta última está dividida en 5 bancadas (APP, Acción Popular, Somos Perú, Podemos y Morados) además de algunos "independientes". La gran mayoría de ese sector votó por Keiko Fujimori contra Castillo en la segunda vuelta, pero el maestro pudiese uerer atraerles renunciando a varias de sus propuestas más radicales.

Hay dos de estas que la mayor parte de este sector objeta: la asamblea constituyente y el libre ingreso a las universidades. Muchos de los jerarcas de dichas fuerzas ha lucrado mucho con las universidades privadas de las que son propietarios, las mismas que cobran mucho y no dan buenos servicios.

El líder de APP es César Acunha, con quien Castillo tiene en común haber nacido en Tacabamba, un distrito chotano dond ehoy residen unos 15,000 cajamarquinos. Sin embargo, mientras Castillo ha sido un campesino, rondero y sindicalista magisterial, Acunha, quien le lleva 17 anhos de diferencia, ha devenido en uno de los hombres más ricos del norte peruano, es duenho de dos universidades privadas (César Vallejo y Senhor de Sipán), ha sido antes congresista (2000-2006), alcalde de Trujillo (2007-14), Gobernador de La Libertad (2015) y candidato presidencial (en 2021 obtuvo el 6% de los votos váldos quedando en el séptimo puesto).

Acunha siempre ha hecho coaliciones con partidos de la derecha (como con el PPC de Lourdes Flores) y cuando derrotó al APRA lo hizo desde posiciones aún más neoliberales. Tras haber apoyado a Martín Vizcarra acabó votando por su vacancia.

Mientras hoy Acunha ha salido en defensa de su paisano Castillo otras voces dentro de su partido sostienen que en algún momento pudiesen votar luego por la vacancia o que Jaico ya no debe ser parte de APP. Hay otros 2 antiguos candidatos de APP que han entrado a funciones importantes en la actual administración y Vladimir Cerrón ha enviado algunos tuits oponiéndose a un cogobierno Castillo Acunha.

Exitosa es hincha de Jaico a quien le tildan con excelentes calificativos (además es su columnista), pero el problema no es solo acerca de las cualidades profesionales o la integridad moral, sino de su orientación política. Jaico es el primer globo de ensayo para ir integrando otras figuras que militan en partidos de la derecha.

Antes se dio otro experimento al colocar a Ricardo Belmont como asesor, pero él generó mucho rechazo dentro del grueso de la derecha neoliberal (de la que él proviene pues Belmont fue el primer alcalde de Lima que inició las privatizaciones, además de haber apoyado al FREDEMO de Vargas Llosa, Belaúnde y Bedoya), debido a que en su calidad de antiguo propietario de Canal 11 mantienen una fuerte rivalidad con el resto de los medios (además de haberse esforzado por expresar al sector social homofóbico, xenofóbico y vacunafóbico).

El camino de la movilización de masas

Esto último implicaría apsaionar a las mayorías a que salgan a las calles. Aprovechando el descrédito de este Congreso y de la vacancia se dan las condiciones para organizar una mega-movilización. Esto implicaría que se den en el mismo día y hora decenas de marchas simultáneas en todas las grandes ciudades y capitales del país, las mismas que pudiesen estar interconectadas con pantallas gigantes (tal como acontece en Europa). Otra modailidad es tomar en cuenta el ejempllo altoperuano y hacer una mega-marcha de sacrificio a Lima. Numerosos buses pudiesen traer multitudes a los 3 conos de Lima (los del norte a Ancón o Puente Piedra, los del centro a Vitarte, Chaclacayo o Chosica, y los del sur a Pucusana o Villas El Salvador), mientras que un cuarto contingente puede marchar por el oeste desde el Callao.

Castillo podría auspiciar dicha marcha, como lo ha hecho su homólogo Luis Arce en Bolivia, o permitir y alentar que los movimientos sociales se auto-organicen en esa perspectiva. Al parecer Castillo viene abrigando esa posibilidad al haber dicho antes que el cierre del congreso depende del pueblo o por sus últimas expresiones desafiando al Parlamento a presentar un informe o venir con él ante las masas a pedirle en delante suyo y de estas la vacancia. La clave para ello es la más amplia unidad de todas las organziaciones dindicales, vecinales, campesinas e izquierdistas, quienes dbieran hacer un bloque con los colectivos, las rondas y los reservistas.

En ese sentido es importante que Perú Libre cambie su actitud. La fuerza timoneada por el Dr. Cerrón no ha querido impulsar marchas que no controlan, no ha sido parte para nada de las movilizaciones sindicales que obligaron a Alva a abandonar su paquete antilaboral y el jueves 25 llamaron a una marcha donde no planteaban cerrar el Congreso o repudiar a la vacancia. Es más, Waldemar Cerrón y Guido Bellido han dicho que vienen estudiando qué posición tener sobre la vacancia. Justamente, lo que debiera ser el partido que reclama haber ganado las elecciones es encabezar un amplio movimiento de masas apareciendo como los mayores opositores a la vacancia y al golpe parlamentario. Esta última, no parece ser la prioridad de PL, para el cual el enemigo principal parecen ser los "caviares" antes que el fujimorismo y el golpismo.

Por más que a PL no le gusten los "caviares" que encabezan a la CGTP y a varios sindicatos si no hacen un frente único con esos adversarios suyos frente al peligro mayor (la ultraderecha) corren el riesgo de dividir y debillitar al campo antifascista, y permitir que, más adelante, se imponga un golpe que aprisione o ataque a todos los que se reclamen "progresistas".

