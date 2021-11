​El planeta es nuestra casa común Jesús Domingo Martínez, Gerona Lectores

miércoles, 24 de noviembre de 2021, 12:34 h (CET) El planeta es nuestra casa común, es un regalo y es necesario cuidarlo, no usarlo de un modo que lo estropea. Es imposible sostener el actual modo de consumo de los países más desarrollados y de los sectores más ricos de las sociedades. Nos hemos acostumbrado a gastar y a tirar de un modo irresponsable.

En Glasgow se ha intentado superar la resistencia de algunos países a reducir sus emisiones, a reducir el uso del carbón y a frenar la deforestación, parece que no se ha conseguido ni ponerse de acuerdo. Conseguir las reducciones en el mal gasto es cosa de todos y cada uno, no solo de los grandes países. La subida de la temperatura, la escasez de agua limpia, los desastres naturales, la pérdida de la biodiversidad nos afecta a todos. Pero afectan, sobre todo, a los más pobres.

