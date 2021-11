Nelson Pérez, el mundo a través de su lente “Un torbellino de circunstancias me ha llevado a centrarme en proyectos y poner pausa a otros” Redacción

miércoles, 24 de noviembre de 2021, 08:27 h (CET) La cámara fotográfica ha sido fundamental para captar muchos momentos, ya sean de alegría o de tristeza, que quedan para siempre impresos en la memoria de las personas. La fotografía en Nicaragua, fue introducida por el año 1855 por los doctores Gregorio Juárez y Ramón Cervantes, quienes residían en León, así lo detalla el escritor e historiador Jorge Eduardo Arellano en su reportaje La fotografía en Nicaragua.

Pasando el tiempo, han sido muchos los nicaragüenses que se dedican a la fotografía de manera profesional, y han sido parte de magnos eventos como bodas o certámenes de belleza, nacionales e internacionales, y uno de ellos es, Nelson Pérez, fotógrafo profesional; con muchos años de experiencia ha sido el hombre de la lente; la naturaleza, la belleza de la mujer y el amor a la familia, conozcamos un poco de su historia.

Nelson Pérez nació en Managua, el 16 septiembre de 1978, hijo de Nelson Pérez y Maritza Orozco, estudió su primaria en el Colegio Clementina Cabezas y su secundaria en la Inmaculada, Benjamín Zeledón y el Colegio Latinoamericano.En 1998 contrajo matrimonio con Marisol Campos, con la que procreó dos hijos, Alison y Jeremy. Su esposa es diseñadora gráfica y una experta en el campo del marketing.

Su afición por la fotografía comenzó desde que era un niño, en sus propias palabras describe: "Crecí en la casa de mi abuelita en donde tenía fotos de toda la familia y ella contaba sus historias, también había una gran colección de libros, más que leer me gustaba ver las fotos que salían en los libros, habían grandes libros, el espacio, historia antigua, fauna, vida animal, dinosaurios (sus figuras eran tan realistas que me sorprendían, incluso habían dibujos en 3d, luego dejé de abrir la boca con los libros y me gustaba ver los documentales de Discovery Channel o National Geographic".

De Izquierda a derecha: Nelson Pérez, Harley Ezel y Albert Hernández.



¿Nelson, cuándo fundaste Arte Interactiva y cómo a sido su desarrolloen el transcurso de los años? R: -No hay una fecha exacta, Arte Interactiva, nació hace mucho tiempo, como nombre unos 15 años, pero desde mis inicios en la informática de forma profesional en el 98, yo manejaba muchas líneas de trabajo y entretenimiento, en ese momento no existían las redes sociales como las conocemos ahora, apenas se desarrollaban sitos web y blogs.

En el 2001 inició con el proyecto Almas de Metal, junto a Manuel Reyes este era transmitido por Radio Pirata, se caracterizaba por comenzar con metal bastante pesado, extremo, con bandas subterráneas, detalló Nelson en entrevista con El Nuevo Diario en 2005.

Almas de Metal nació a raíz de su pasión por la música, algo que ha hecho durante 20 años como uno de sus pasatiempos. En el 2004 creó Súper Video Club, un centro de renta de películas, un negocio familiar, este constaba con un laboratorio de prueba y error para los negocios dentro de las ventas online y atención al cliente de forma física.Además de la fotografía, Nelson es un experto en seguridad informática, diseñador gráfico, diseñador web (certificado en Nueva Delhi, India), especialista en marketing digital y productor audiovisual.



Almas de Metal es parte importante de Arte Interactiva, con ellos se dio a conocer como fotógrafo en los conciertos y bandas, colaboró en el desarrollo y administración de sitios webs como:Euforia Metal Radio y Metal Nica, todo esto lo llevó a desarrollar su propio sitio web para Súper Vídeo Club, y luego con toda la experiencia adquirida, ofreció sus servicios y conocimientos al sector empresarial. Al conocer brevemente la trayectoria de Pérez, es sorprenderte ver donde nos puede llevar el amor por lo que anhelamos, queda claro que la tenacidad puede influir y colaborar a comunidades enteras, incluso puede trascender internacionalmente.Y esto no solo nos deja ver una bonita fotografía en los álbumes de nuestros recuerdos, nos deja un mensaje motivador. Detrás de cada fotografía de este artista, hay miles de neuronas atrapando ideas y formas nuevas que crean lo auténtico, haciendo que lo suyo se convierta en arte.

En lo personal, agrego como escritora, como humana perceptora y como una mujer ante su cámara, lejos de ver a un hombre con un ojo cerrado para lograr la mejor captura, hay un ser que transmite energías positivas, confianza y palabras que aportan a tu autoestima, y ese es el otro toque que él agrega a cada trabajo realizado.Pérez detalla con toque de nostalgia, pero a la vez con gran orgullo;“Se lee muy corto pero esto ha significado muchos años, muchas horas sin dormir, muchos sacrificios”.



Nuestro perito en cámaras fotográficas se ha convertido junto a su familia en uno de los fotógrafos más destacados de Nicaragua, logrando sus objetivos con pasión, entrega, disciplina y amor, sin duda alguna alumbrando el alma de cada persona no solo con el flash, sino con su ejemplo y carisma, felicidades Nelson, gracias por compartir parte de tu mundo artístico con mis seguidores y todos lectores de este distinguido medio de comunicación.

Sobre la autora de este artículo:

Albert Hernández es escritora, poeta, emprendedora, modelo, diseñadora de moda, gestora y promotora cultural nicaragüense.

