Down Madrid, premio Discapnet por promover la alfabetización digital entre las personas con discapacidad intelectual Desde la entidad aseguran que "las personas con discapacidad intelectual no acceden a la tecnología en igualdad de condiciones que el resto, por lo que hay que poner fin a esta situación" Redacción

@DiarioSigloXXI

martes, 23 de noviembre de 2021, 12:35 h (CET) Down Madrid ha recibido el premio Discapnet por su trayectoria promoviendo la alfabetización digital de las personas con discapacidad intelectual y acercando la tecnologíaa este colectivo. El galardón de esta sexta edición de los premios Discapnet a las Tecnologías Accesibles lo ha recogido el presidente del patronato de Down Madrid, Ignacio Egea Krauel, quien ha mostrado su honor y agradecimiento, y el reconocimiento en metálico, que asciende a 5.000 euros, y que se destinará a dar continuidad a esta labor.

Los Premios Discapnet a las Tecnologías Accesibles tienen como objetivo reconocer las mejores iniciativas y acciones en el campo de las tecnologías aplicadas a la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad, así como a las empresas, entidades u organizaciones que hayan desarrollado una labor continuada en el campo de la accesibilidad tecnológica.



En concreto, el jurado ha reconocido el Servicio de Tecnología de la Información y la Comunicación de Down Madrid, que se creó en el año 1999 con el objetivo de poner fin a la brecha digital que se abría ya por aquel entonces entre las personas con discapacidad intelectual y el resto de la sociedad. En estos 22 años de andadura, este servicio ha servido para formar a las personas con discapacidad intelectual en el manejo de las nuevas tecnologías y también para desarrollar adaptaciones informáticas para el colectivo. Además, se han puesto en marcha metodologías y materiales para el aprendizaje de las nuevas tecnologías.

Desde Down Madrid han apuntado que, desde sus orígenes, el trabajo del Servicio de TIC siempre se ha desarrollado en estrecha conexión con las familias de las personas con discapacidad intelectual, profesionales dedicados a la discapacidad intelectual, sector educativo, empresas punteras en tecnología y otros agentes. Asimismo, se ha trabajado junto a la Policía Nacional en temas de ciberseguridad y protección de la privacidad para preservar la intimidad y seguridad de un colectivo “muy vulnerable”.

PROYECTO DE FUTURO

Este proyecto ha cobrado más envergadura con la creación de un área de Transformación Digital e Innovación, que está abordando el reto de la transformación digital de la entidad con el objetivo de aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la tecnología y evitar que sea un factor de exclusión.

Así, desde la entidad han asegurado que la situación provocada por el coronavirus ha evidenciado “una vez más” que las personas con discapacidad intelectual no acceden a la tecnología en igualdad de condiciones que el resto, no solo por la dificultad que conlleva el uso de la misma, sino también porque las aplicaciones y programas informáticos no están adaptados, por lo que han apostado por seguir avanzando para poner fin a esta situación.

Sobre Down Madrid Es una entidad sin ánimo de lucro cuya misión es la plena inclusión de las personas con discapacidad intelectual, así como la mejora de su calidad de vida desde su nacimiento y hasta su envejecimiento. El trabajo que Down Madrid realiza desde hace más de 30 años no hubiera sido posible sin la colaboración de las personas y entidades que apoyan su labor. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos.