Una gran desgracia Soneto de un andaluz orgulloso de ser español Gabriel Muñoz Cascos

lunes, 22 de noviembre de 2021, 11:12 h (CET) Que un cateto, plagiador y embustero,

siga estando al frente del Gobierno, deja a España sumida en un infierno mientras farda este sepulturero.

Que, aunque presuma es un prisionero, de rufianes salidos del averno, que le aprietan lo mismo que el galerno para que repte como un pordiosero.

Sus socios de gobierno son escoria, que quieren ver a España desunida para imponer el criminal marxismo.

Y así borrar nuestra gloriosa historia, con honor y por siglos conseguida a base de trabajo y heroísmo.

