¿Vuelven los españoles de los años 30? Hoy sabemos que siguen existiendo muchas cosas que mejorar en nuestro país. Una de ellas es quitar caretas de los falsos justicieros Ángel Alonso Pachón

viernes, 19 de noviembre de 2021, 08:43 h (CET) Estos días la serpiente sibilina, rastrera, hipócrita, simuladora quiere olvidarse de que en el año 1977 y siguientes los españoles decidieron HACER UNA ESPAÑA NUEVA, PRÓSPERA, SIN ODIOS.

Nadie, en ese momento, olvidó NADA de los pasado. Nadie, en esos años, quiso mirar para atrás y convertirse en “estatua de sal”. Nadie, supervivientes de tanto “sin sentido”, quería volver a las contiendas partidistas. Nadie, quería un futuro para los suyos como herencia de futuro.

Y hoy, siglo XXI, noviembre 2021, una serie de personajes, APROVECHADOS DEL COMPROMISO DE PAZ DE SUS MAYORES, nos quieren llevar de nuevo al ODIO DISFRAZADO DE JUSTICIA. ¿JUSTICIA?... Es respetar lo acordado. ¿JUSTICIA?... Es no borrar, conscientemente, la historia objetiva de sus propios abusos. ¿JUSTICIA?... Es saber, que la BUENA exigiría de ellos RECONOCER SUS ABUSOS, RECONOCER SUS DELITOS, RECONOCER SUS TRAMPAS, RECONOCER SUS OCULTACIONES y RECONOCER QUE TODO LO BUENO QUE TIENEN SE LO DEBEN A LOS QUE SUPIERON RENUNCIAR A MUCHO POR UN FUTURO MEJOR PARA TODOS. ¿JUSTICIA?... Lo que quieren hacer es VENGANZA ¿JUSTICIA?... Sería dejar que los historiadores, profesionales objetivos, les contaran las verdades de sus antiguos compañeros de partidos e ideologías.

Hoy, Siglo XXI, sabemos que siguen existiendo muchas cosas que mejorar en nuestro país. Una de ellas es QUITAR CARETAS de los falsos justicieros. Hoy, alguien que se llama PEDRO SÁNCHEZ, es el máximo responsable de esta debacle generalizada sin ética, sin moral y sobre todo sin RESPETO A LA HISTORIA.

Quiero terminar con un ejemplito de la nueva justicia inventada por esos señores que quieren lavar la cara a todos los ciudadanos españoles, con el jabón que han inventado: EL JABÓN DE LA ESCORIA. Doña JUANA RIVAS, delincuente según las Redes sociales, según profesionales de prensa, honrados, según muchos padres y madres que JAMÁS HAN ENGAÑADO y SECUESTRADO a sus propios vástagos.

Da satisfacción ver como la LEY pone a tu enemigo en su sitio; Eso piensa JUANA RIVAS. Da auténtico ASCO la utilización maliciosa de los sentimientos para intentar HUNDIR A LAS PERSONAS o a LAS FAMILIAS.

Juana Ricas... Rodeada de su equipo PSEUDO-FEMINISTA-IZQUIERDOSO, ha sido indultada mediáticamente, dejando esparcidos por el suelo (por agravio comparativo) a muchas personas MUCHÍSIMO MÁS JUSTAS que ella. Si en vez de ella hubiera sido un hombre... ¿SERÍA IGUAL?

La utilización política de lo que Juana Rivas llama Justicia, es lo más rastrero y moralmente podrido que unos hijos jamás desearían ver en sus padres... ¿Esa España es la que queremos el resto de los españoles?

Muchos de nosotros vimos, hace años, llorar en silencio a nuestros mayores, mientras trabajaban por NUESTRO FUTURO…

Señora Juana Rivas: ¡Qué fácil es vivir esclava de su inmoralidad personal! ¡Coja su pañuelo y ayude a secar el sudor a los que ayer y hoy han trabajado por usted!

