De lo que no habla del CIS Jesús Martínez Madrid, Gerona Lectores

viernes, 19 de noviembre de 2021, 08:17 h (CET) Los suicidios en España siguen aumentando de forma alarmante, hasta el punto de convertirse en la primera causa de muerte no natural en la población adulta, y la principal causa de fallecimiento entre los jóvenes.

El 2019 se produjo un incremento del 3,7% respecto del año anterior. De cada 10 suicidas, siete son varones.

Otro dato terrible es que 175 de los suicidios fueron de personas menores de 25 años, franja en la que los suicidios se producen por encima de la media. Tal vez sea propio de una sociedad moderna, pero no deja de ser muy preocupante y más que se hable tan poco de ello.

