La marca de bañadores española TURBO cumple más de 60 años en el sector textil

Tanto para practicar natación como waterpolo y otros deportes acuáticos es conveniente contar con la indumentaria adecuada. Esto no solo sirve para mejorar el rendimiento deportivo, sino que también permite disfrutar de estas actividades con mayor confort.

En España, TURBO es una de las marcas líderes en la confección de este tipo de prendas. Esta empresa, nacida en Barcelona en 1959, impulsa la práctica de natación y distintos deportes acuáticos a través de la innovación y el desarrollo de nuevos productos. Actualmente, sus bañadores y distintos modelos para el agua se caracterizan por incluir diseños transgresores y por el uso de materiales de alta calidad.

TURBO fabrica bañadores en España desde hace más de 60 años Las operaciones de diseño y producción de esta marca se realizan íntegramente en España. Además, cada modelo elaborado por TURBO es un producto artesanal que incluye el trabajo, la habilidad y la experiencia de distintos profesionales, creadores y proveedores.

Además, TURBO sostiene un firme compromiso con el medioambiente, y por ello la mayoría de los bañadores que produce se realizan bajo demanda. De esta manera, se evita la sobre-producción y se reducen stocks que no son imprescindibles.

Por otra parte, esta empresa ha innovado en materia de durabilidad y comodidad. Por este motivo, sus bañadores se caracterizan por la resistencia. A su vez, para conseguir esta característica distintiva, cada costura y corte han sido diseñados y probados cuidadosamente por profesionales experimentados.

Los bañadores TURBO están hechos con material de alta calidad Los productos que confecciona esta empresa se fabrican con un material anticloro que ofrece uno de los mejores rendimientos del mercado. Además, todas estas prendas son súper resistentes, no sufren el efecto pilling (frisado o formación de bolitas por el desgaste de los tejidos) y cumplen con los requisitos ecológicos del STANDARD 100 de OEKO-TEX.

En particular, el material que emplea TURBO es una variante de poliéster texturizado que se caracteriza por su suavidad y elasticidad. Además, los bañadores de esta marca se diseñan con un ajuste Comfort Fit, que permite que el producto se adapte a distintos tipos de cuerpos. De esta manera, esta indumentaria resulta cómoda y fácil de usar.

La marca TURBO diseña y produce bañadores de alta calidad en España desde hace más de 60 años. Actualmente, esta empresa continúa desarrollando diseños innovadores para proveer tanto a aficionados a los deportes acuáticos como a equipos profesionales.