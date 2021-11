Diez curiosidades que probablemente no sabías sobre Van Gogh y que descubrirás en Meet Vincent van Gogh Más de 60.000 visitantes ya han vivido la experiencia que ofrece la única exposición oficial del prestigioso Museo Van Gogh de Ámsterdam Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 17 de noviembre de 2021, 10:02 h (CET) Vincent van Gogh es uno de los artistas más influyentes de todos los tiempos y posiblemente uno de los mejores representantes del postimpresionismo en la pintura. Algunas de sus obras como La noche estrellada, Los Girasoles o Los comedores de patatas, son mundialmente reconocidas y han inspirado distintas manifestaciones culturales a lo largo de los años. Sin embargo, el famoso episodio de la oreja o su trágica muerte se han convertido en momentos que rodean de misterio la figura del pintor neerlandés y de su obra. Tanto es así, que a veces parece complicado distinguir entre la leyenda y la realidad.

En Meet Vincent van Gogh, la única exposición oficial del prestigioso Museo Van Gogh de Ámsterdam, actualmente abierta al público en el Espacio Ibercaja Delicias de Madrid, y que ya acumula más de 60.000 visitantes desde su apertura el pasado 30 de septiembre, no solo se podrá conocer de una forma única la historia de este excepcional artista. Los visitantes descubrirán, además, detalles en torno a su vida y su arte, contados por el propio Van Gogh y aquellos más cercanos a él. Algunas de estas curiosidades son:



1. ¿Sabías que van Gogh era zurdo? Aunque no hay abundantes datos reales que demuestren la existencia de características comunes dentro de este grupo de personas, lo cierto es que la creatividad es uno de los rasgos que más se ha asociado a los zurdos. Y, cómo no, Van Gogh era uno de ellos.

2. Flores, campesinos o él mismo como motivos centrales de sus obras En el momento de su florecimiento artístico, Van Gogh era tan pobre que no podía permitirse contratar a modelos para pintar sus cuadros. Por ello, solía pintarse a sí mismo y recurrir a elementos de su alrededor en la naturaleza y el entorno rural, como flores, paisajes o los campesinos que labraban los campos.

3. Los girasoles “mutantes” de van Gogh Según un estudio de la Universidad de Georgia (EEUU), los girasoles que Van Gogh pintó hace más de 100 años eran ligeramente distintos a los habituales, portadores de una mutación genética que no fue descubierta hasta 2012. Además, forman parte de una serie de cuadros que el artista jamás terminó.

4. Una carrera corta pero productiva Van Gogh pintó unos 900 cuadros en tan solo una década, lo que equivale a una media de dos obras por semana. Y es que, aunque el pintor inició su carrera artística en la edad adulta, su deseo de convertirse en una figura de relevancia en la pintura, unido a su estilo experimental e inspiración, le llevaron a crear un considerable legado.

5. Entre la locura y la lucidez Van Gogh padecía de crisis nerviosas, lo que llevó a su ingreso en distintos hospitales psiquiátricos. Es en estos momentos en los que el artista se ponía delante del lienzo, tratando de evadirse de sus fantasmas mentales y transformando su sufrimiento en arte.

6. La noche estrellada desde el asilo de Saint - Rémy Vincent pintó La noche estrellada, una de las pinturas más icónicas de toda su obra, desde la ventana del estudio que se había montado en el hospital psiquiátrico de Saint-Rémy-de-Provence, al sur de Francia, en el que había ingresado voluntariamente tras sufrir una importante crisis.

7. Un talento ya maduro Van Gogh tenía 27 años cuando realizó su primera pintura. Antes de que decidiera dedicar su carrera a este arte, el pintor quiso ser ministro eclesiástico laico, profesor y marchante de arte, entre otras profesiones.

8. El misterio de la oreja Uno de los episodios más conocidos de su vida, el de su oreja, todavía esconde muchos enigmas. En realidad, van Gogh se cortó el lóbulo de la oreja izquierda y la teoría más comúnmente aceptada asegura que lo hizo tras una fuerte discusión con el pintor Paul Gauguin, quien le visitó en Arlés y convivió allí con él durante un tiempo.

9. Un trágico y temprano final En julio de 1890, en la localidad cercana a París de Auvers-sur-Oise, Van Gogh salió al campo tras sufrir una recaída y se disparó en el pecho con una pistola. Tras dos días agonizando, murió en manos de su hermano Theo, que falleció tan solo unos meses después debido a las complicaciones causadas por una sífilis.

10. Johanna van Gogh Al fallecer el hermano del artista, su viuda, Johanna van Gogh, decidió publicar la correspondencia que, a través de centenares de cartas, habían mantenido su marido y Vincent durante años. Organizó exposiciones con las obras que el pintor le había enviado a Theo y que, a su muerte, quedaron almacenadas en su casa y puso en valor su arte, consiguiendo finalmente que el mundo conociera a este particular genio que en vida únicamente logró vender un solo cuadro.

Sobre Meet Vincent van Gogh: La exposición itinerante premiada a nivel internacional se encuentra por primera vez en la capital española, donde permanecerá abierta al público por tiempo limitado en el Espacio Ibercaja Delicias de Madrid (Paseo de las Delicias, 61) hasta el 9 de enero de 2022, antes de dirigirse a otras ciudades de Europa y Latinoamérica.

Hasta ahora, más de 60.000 personas han pasado ya por Meet Vincent van Gogh, una apuesta cultural diferente y destino de visita imprescindible para aquellos que se acerquen a la capital española durante el puente de diciembre. Comentarios Escribe tu opinión Nombre y apellidos* Email (no se mostrará)* Comentario (máx. 1.000 caracteres)* (*) Obligatorio NORMAS DE USO

» Puede opinar con libertad utilizando un lenguaje respetuoso.

» Escriba con corrección ortográfica y gramatical.

» El editor se reserva el derecho a borrar comentarios inadecuados.

» El medio almacenará la IP del usuario para proteger a los autores de abusos. Noticias relacionadas Diez curiosidades que probablemente no sabías sobre Van Gogh y que descubrirás en Meet Vincent van Gogh Más de 60.000 visitantes ya han vivido la experiencia que ofrece la única exposición oficial del prestigioso Museo Van Gogh de Ámsterdam “La inspiración en su sentido romántico me parece un simple mito” Fernando G. Toledo, periodista y escritor argentino, responde ‘En cuestión: un cuestionario’, de Rolando Revagliatti Hispania Nostra reúne en Madrid a los defensores del patrimonio cultural ​Convoca su 40 Foro del 18 al 20 de noviembre, tanto presencial como telemático El Centro Botín presenta Itinerarios XXVI, una nueva cita con el presente del arte contemporáneo La muestra, que llega con un año de retraso por la pandemia, permanecerá abierta al público hasta el 15 de mayo de 2022 Lo "cutre y antinormativo" irrumpe en el IVAM con una exposición del legado del performancero Miguel Benlloch El denominador común del trabajo de Benlloch es la oposición a lo normativo y el cuestionamiento de las categorías heterocentradas y binarias