Progresismo eclesiástico

Esa es la principal causa de la catastrófica situación de la Iglesia Católica y del mundo. Desde que consiguieron esos progresistas desacralizados imponer la comunión en la mano y eliminar los comulgatorios y todo signo religioso, púlpitos, altares, imágenes, procesiones etc.

La Iglesia Católica quedó como un páramo, seca y falta de espiritualidad, lo sagrado desapareció, y lo importante era el hombre. Ahí siguen, y mientras estos progresistas eclesiásticos sigan ocupando los primeros mandos de la Jerarquía Católica, esto no tiene solución. Estos “benefactores humanitarios”, claro, con el saqueo al que someten a los cristianos, no hacen nada más que pedir para los pobres, emigrantes, los necesitados etc., pero ellos no mueven un dedo para socorrerlos.

Es muy fuerte para un católico ver como es tratada la Divina Eucaristía. Cuando sigo a través de la TV la transmisión del Santo Sacrificio de la Misa, al llegar la comunión de los fieles, apago la TV; ya ofendo bastante a Dios y no quiero ofenderle más viendo como es repartida la Sagrada Forma a los fieles. Llegas a la tristísima conclusión, por supuesto que hay excepciones, de que no creen en la Presencia Real de Cristo Vivo y Verdadero en la Sagrada Forma, pues si lo creyesen no lo tratarían así.

¿Hasta cuando permanecerá esta situación? Es una purificación para los católicos y no pequeña, ver como es tratada la Divina Eucaristía.