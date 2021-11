​Los empleos con mayor índice de publicación en España Especialista en Marketing Digital, programador informático o comercial son algunas de las ofertas publicadas que más destacan Redacción

lunes, 8 de noviembre de 2021, 11:22 h (CET) A punto de dar por terminado el año 2021, el portal gratuito de empleo Jobatus ha llevado a cabo un análisis para descubrir cuáles han sido las cinco ofertas de empleo más publicadas en su página web durante estos meses.

Hoy en día vivimos en un mundo lleno de cambios donde cada vez encontramos más sectores digitalizados, hecho que se ha visto incrementado en gran medida a causa de la pandemia por el virus SARS-CoV-2. En esta línea, no es sorprendente que las ofertas más publicadas en la web estén directa o indirectamente relacionadas con el mundo de la informática.

Para llevar a cabo esta investigación, Jobatus, una de las principales plataformas de empleo de España, ha analizado todas las ofertas de trabajo publicadas por más de 27.000 empresas en su sitio web entre enero y octubre. En total, se han tenido en cuenta 1.561.686 anuncios de empleo.

Los resultados del informe confirman que los perfiles profesionales que más han buscado las empresas entre el 01/01/2021 y el 31/10/2021 han sido los siguientes, ordenados de mayor a menor volumen de ofertas publicadas:



1. ESPECIALISTA EN MARKETING DIGITAL

Con el 36% de todos los puestos de trabajo publicados desde enero, “especialista en marketing digital” encabeza el ranking de empleos más demandados por los reclutadores en nuestro país. Además, se ha registrado un aumento del 78% en la publicación de ofertas de empleo relacionadas con este sector en comparación con el año pasado.

2. PROGRAMADOR INFORMÁTICO



Se trata de una profesión muy demandada, con un 25% del volumen total de ofertas, especialmente en los últimos dos meses. El informe subraya que las empresas buscan programadores y desarrolladores web que dominen diferentes lenguajes informáticos, valorando también otros requisitos como el uso del inglés, ya que muchas de ellas trabajan en entornos internacionales.

3. COMERCIAL

La profesión de comercial siempre ha sido muy demandada por empresas y organizaciones. Hoy en día, además, el incremento de start-ups en España ha hecho que aumenten las solicitudes de perfiles comerciales en el ámbito laboral. En este caso, representa el 18% de los puestos de trabajo más publicados.



4. AGENTE INMOBILIARIO

Decididamente, la profesión que más sorprende en este ranking. Los datos no mienten, y con una representación del 15% del volumen total de ofertas publicadas, encontramos la figura de agente inmobiliario como cuarto profesional más demandado en España. Siguiendo el análisis mensual, el crecimiento de su demanda despuntó fundamentalmente en los primeros 6 meses del año, en gran medida como consecuencia de las restricciones de movilidad aprobadas por el Gobierno frente al coronavirus –y fundamentalmente, del confinamiento-.

5. CIENTÍFICO DE DATOS O DATA SCIENTIST

En último puesto, se encuentra una de las profesiones más prometedoras de la actualidad, que representa ya el 6% de las ofertas publicadas. Sin embargo, y aunque ahora mismo cierre el ranking, son muchas las razones que hacen pensar que tal vez en 2022 sea este perfil profesional quien lidere las estadísticas; entre ellas, un elevadísimo crecimiento en tan solo los últimos cuatro meses.

