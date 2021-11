El Día Mundial del Urbanismo y BIM Comunicae

lunes, 8 de noviembre de 2021, 08:03 h (CET) Hace 72 años que el ingeniero urbanista Carlos María della Paolera, primer catedrático de urbanismo en Argentina, instauró el Día Mundial del Urbanismo. Los retos a los que se enfrenta la sociedad hoy en día han cambiado pero la filosofía del movimiento sigue intacta y no es otra que la de crear un entorno mejor para todos. La tecnología ayuda a ello y en lo que respecta a los arquitectos, BIM tendrá un papel preponderante en el nuevo urbanismo al que enfrentarse en los próximos años Hace 72 años que el ingeniero urbanista Carlos María della Paolera, primer catedrático de urbanismo en Argentina, instauró el Día Mundial del Urbanismo con el propósito de promover los intereses públicos y profesionales en la planificación urbana.

Su testigo lo recoge en la actualidad la Organización Internacional del Día Mundial del Urbanismo que cada 8 de noviembre organiza, en más de 30 países y cuatro continentes, el Día Mundial del Urbanismo. Lo que se pretende con esta celebración es llamar la atención a ciudadanos y autoridades sobre el impacto ambiental que produce el desarrollo de ciudades y territorios.

Ni que decir tiene la importancia que la profesión de la arquitectura tiene en este evento. Los arquitectos son unos de los agentes más importantes para llevar a cabo los retos urbanísticos que se plantean en el futuro a corto, medio y largo plazo. Aspectos tales como la sobrepoblación, las nuevas ciudades, el desarrollo urbano sostenible, las emisiones de carbono o la eficiencia energética serán los caballos de batalla a los que se enfrentarán los urbanistas y arquitectos. Y en especial, el reto de la despoblación de las áreas rurales y el crecimiento exponencial de las grandes urbes, que acogerán al 80% de la población en 2050.

La ciudad del futuro será inteligente y la gestión responsable de los datos será vital para gestionar transportes, teleasistencia, suministros, residuos, mantenimiento… Los ciudadanos, a través de sus dispositivos inteligentes, alimentarán los datos del sistema, cuya misión será mejorar su calidad de vida de manera sostenible y respetuosa con el medio ambiente.

Sin duda, grandes retos para tiempos apasionantes, en los cuales los arquitectos serán testigos de excepción y personajes principales de la obra. En este sentido su obligación como técnicos pasa también por actualizar herramientas y procedimientos de trabajo para adaptarse a la nueva realidad.

BIM, sin duda, ha sido un antes y un después en la forma de trabajo en los estudios de arquitectura y, en el futuro, desarrollará un papel vital en la gestión de toda esa información que se tendrá que gestionar.

Los técnicos que no estén trabajando ya en BIM llegan tarde y deberían plantearse lo antes posible su formación a través de Cursos BIM o Másteres BIM como los de la consultora especializada Espacio BIM -espacioBIM.com-, Zigurat -e-zigurat.com-, Structuralia -structuralia.com-, etcétera.

Y hablando de másteres es interesante mencionar el artículo de Arquitectos León -arquitectosleon10.es- donde se analizan los más relevantes que se pueden encontrar en la actualidad. En dicho post se analizan los master bim online que, por sus características, profesorado, titulación, etcétera, se consideran más relevantes a la hora de elegir el mejor máster BIM.

