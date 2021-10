Infor adquiere Lighthouse Systems

Esta adquisición reforzará las soluciones de Infor diseñadas para ayudar a los clientes a mejorar los procesos de fabricación y su rendimiento Infor, compañía de software empresarial en la nube especializado por sectores industriales, anuncia la adquisición de Lighthouse Systems, un proveedor líder de software de sistemas de ejecución de fabricación (MES) para la fabricación inteligente. El producto insignia de la compañía, Shopfloor-Online™, ayuda a las empresas de fabricación a gestionar y mejorar las operaciones de manufactura en materia de producción, calidad, inventario y mantenimiento.

La solución MES de Lighthouse Systems, que puede integrarse completamente en los sistemas ERP (planificación de recursos empresariales) de Infor CloudSuite, ayudará a Infor a abordar un requisito crítico 24x7 de los clientes de operaciones de fabricación. Para aquellas empresas de fabricación que buscan implementar un sistema ERP y un sistema MES conjuntamente, Infor anticipa que su capacidad de ofrecer una solución totalmente integrada "out of the box" acortará considerablemente el tiempo de obtención de valor para los clientes.

"Las soluciones MES son fundamentales para las empresas con procesos de producción que quieren asegurar la consistencia de los datos y la visibilidad en tiempo real en todas las operaciones de la planta", comenta el CEO de Infor, Kevin Samuelson. "La integración de estas capacidades con nuestros sistemas ERP específicos para la industria nos ayudará a ofrecer soluciones aún más potentes a estas compañías que buscan digitalizar sus operaciones y hacer crecer sus negocios”.

Con sede en Crawley (U.K.), a unos 50 kilómetros al sur de Londres, Lighthouse Systems cuenta con oficinas en el Reino Unido, Estados Unidos y Singapur. Sus casi 100 empleados atienden a clientes de todo el mundo en sectores como automoción, construcción, alimentación y bebidas, ciencias de la vida, maquinaria y equipos, envasado y energías sostenibles.

Entre los principales clientes de Lighthouse Systems se encuentran Ball Corporation, Formica, Lucite International, Nissan, Benteler y Timken Company.

Tim Barber, director de Lighthouse Systems, manifiesta: "Estamos encantados de unir fuerzas con Infor para impulsar las iniciativas de excelencia operativa de nuestros clientes de fabricación. Contamos con 30 años de experiencia en el suministro de soluciones MES a fabricantes de productos discretos y de procesos en todo el mundo. Estas soluciones no solo son clave para ejecutar la producción de manera eficiente, sino que también son bloques de construcción esenciales para la fabricación inteligente y la transformación digital”.

Shopfloor-Online de Lighthouse Systems permite una fabricación inteligente al reunir todas las operaciones de fabricación en un sistema de software central, al que se puede acceder 24 horas al día, 7 días a la semana. El sistema, que puede desplegarse en la nube o en las instalaciones, conecta la fábrica con un único hilo de datos críticos que es accesible a nivel de la planta de producción y a lo largo de toda la empresa.

La empresa fue reconocida con una de las menciones de honor en el informe 2021 Gartner®Magic Quadrant™ for Manufacturing Execution Systems*.

La adquisición de Lighthouse Systems por parte de Infor se cerró ayer por la tarde y no se han revelado los términos financieros.

