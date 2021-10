Días de “sofá, manta y peli”: claves para crear calidez en el salón Recomendaciones para lograr un espacio confortable e ideal para pasar ratos en familia o con amigos Redacción

@DiarioSigloXXI

miércoles, 27 de octubre de 2021, 12:13 h (CET)

Aunque el otoño está siendo más cálido de lo normal en muchas zonas, todos sabemos que los días de temperaturas bajas llegarán y que empezarán a apetecer planes más caseros, como ver tu serie debajo de una manta, degustar una taza de café bien caliente o disfrutar de la lectura en tu hogar. Y esa es la clave, crear hogar. ¿Cómo conseguir ese ansiado salón lleno de calidez? Northdeco, tienda online de muebles de diseño a precio asequible, nos da las claves para lograr un espacio confortable e ideal para pasar ratos en familia o con amigos.

Plantas y más plantas



En el verde está una de las claves. Y es que no hay nada que de más sensación de calidez que una o varias plantas en el salón. Podemos elegir una grande y resistente para poner en el suelo, junto al sofá, pero podemos jugar a crear espacios armónicos con pequeñas macetas en las estanterías o encima de la mesa de centro. Tal y como destacan desde Nothdeco, tener plantas en el salón siempre será una apuesta segura para crear un lugar que invite a relajarse y desconectar.

La piel es siempre una buena elección

Materiales como la piel, siempre se han hecho hueco en el salón a través de diversos elementos: sofás, sillas… Este año es un material que viene pisando fuerte. Su presencia da prestancia y elegancia a cualquier estancia. Y en el salón, no iba a ser menos. Es tendencia que se muestre en las sillas del comedor. Lo dota de un toque chic, perfecto para una estancia tan importante. Y, como no podía ser de otra forma, uno de los protagonistas del salón es el sofá. Si lo escogemos en piel, en un tono ocre, marrón avejentado o beis, será el toque perfecto para diseñar el lugar perfecto en el que pasar horas y horas.

Alfombras para crear calor de hogar y mantas como elemento decorativo



Las alfombras son siempre un aliado perfecto para dotar de la calidez necesaria a una estancia. En colores crudos, con formas, con colores… la oferta es amplia el resultado siempre es el mismo: calor de hogar. Bajo la mesa del comedor, en el centro del salón, en un rincón… Sea cual sea el lugar elegido se conseguirá ese ambiente acogedor y confortable. Por otro lado, las mantas de pelo, suaves, de terciopelo, etc. serán una opción ideal para crear esa sensación de refugio.

