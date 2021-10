La ilustración cordobesa pone un pie en el cine independiente norteamericano

El ilustrador cordobés Moi se une a la directora de cine de Hollywood Kansas Bowling para publicar el libro “A cuddly toys companion”. Se trata de la versión en libro de "Cuddly Toys", segundo largometraje de la directora de Kansas Bowling, una obra que, según su sinopsis, no es feminista al uso, pero que trata de entrar en el debate sobre el asunto. En palabras de Kansas, que no comulga con facetas victimistas, sobre este tema en concreto, expresa en una entrevista: “Mi recomendación para las mujeres que quieren hacer cine es que nunca usen el hecho de serlo como una muleta o una ventaja. No culpes a tu género por una falta de oportunidad. Hay que guiar con el ejemplo, es la única manera de hacer un verdadero cambio”. Y ella forma parte de ese universo de grandes mujeres trabajadoras que no necesitan muletas para perseguir un sueño.

La película cuenta con más de 100 actrices en el reparto, (por cierto, se advierte con sorna en el cartel promocional que estadísticamente dos de ellas no llegarán a cumplir 30 años). Su hilo conductor son escenas de una profesora que aconseja a los padres sobre cómo lidiar con todos los problemas y graves peligros que acechan a las chicas jóvenes, intercalando pequeñas historias ficticias con pasajes más propios de un documental con entrevistas personales a chicas adolescentes que desde luego pondrían en alerta a cualquier padre.

Un film con mucho humor negro donde se advierte a los padres que, después de ver la película, no dejarán salir a sus hijas a la calle o bien que descubrirán que conviven con unas delincuentes en potencia sin saberlo.



Cómo surgió esta colaboración - en palabras de Moi-

En un tiempo donde en las redes prima el postureo artificial, cuando vi por primera vez su perfil de Instagram quedé impactado porque encontré algo muy distinto a lo habitual. Kansas transmitía un potencial creativo increíble. Es, aparte de muy bella, una talentosa chica culta, muy trabajadora, libre y sin complejos.

Según sus gustos, parecía alguien teletransportado desde la época de mi infancia y juventud, de hecho su grupo favorito son los Monkees, que ya mi generación no los conoció, y el título de la película es el de una de sus canciones.

Hay que felicitar a sus padres porque que se nota que se ha criado con la mejor música y cine de todos los tiempos. Sin saber entonces casi nada de su trayectoria y proyección, me encantaron algunas de sus fotos artísticas y esto me impulsó a dibujarla en varias ocasiones, retratos que fueron muy bien acogidos por ella y que compartió en su perfil.

Llegué incluso a incluirla como un guiño humorístico a los aficionados cordobeses al cómic "disfrazada" de Supergirl (Dc cómics) en la portada del calendario que coordino para la Diputación de Córdoba, sentada en Belalcázar junto a un abuelo con la cara de Stan Lee (Patriarca de la Marvel). Ahora tengo la certeza de que aquellos dibujos le gustaron mucho ya que ha contado conmigo para ilustrar el libro del making off de su segunda película "Cuddly toys".

El libro "A cuddly toys companion" está disponible desde el 26 de octubre en Amazón y en todas las webs de venta de libros más importantes a nivel mundial.



Kansas Bowling (Hollywood, California; 2 de agosto de 1996) es una actriz, guionista y directora de cine y fotografía estadounidense. Es conocida por dirigir la película B.C. Butcher (2016) y por su papel en la oscarizada Once Upon A Time In Hollywood (2019), dirigida por Quentin Tarantino. Su nuevo largometraje es Cuddly Toys (2021).

Trayectoria:

Con 17 años atrajo la atención con su trabajo al mandamás de la productora de cine Troma , (Lloyd Kaupfmann), que la financió para terminar su primer film, el slasher prehistórico BC Butcher, donde aparecían actuando personajes muy populares americanos como el actor Kato Kaelin, testigo en el caso de OJ Simpson , o la superestrella de la radio musical Rodney Bigenheimer.

Actualmente es pareja del músico electrónico Don de Vore componente del dúo Collapsing Scenery. Anteriormente Ha sido novia de Rodney Bigenheimer el histórico locutor musical estadounidense, que aunque desconocido aquí, allí Rodney es conocido como "El alcalde de sunset strip" y es una de las personas más influyentes del rock a nivel mundial.

Amigo personal de todas las grandes estrellas del rock,su programa era el trampolín planetario al éxito, siendo responsable por ejemplo del primer contrato de Bowie en los Usa , o generador de superexitos mundiales al pinchar en su programa temas que llegaron a lo más alto gracias a él como 99 red balloons de Nena.

Kansas Bowling tiene el mérito de tener un pie en la industria comercial y mantenerse a la par firme en hacer el cine que a ella le gusta, y como a ella le gusta, rodando sus filmes con películas de 16 mm lo que les da un conseguido retro con sabor muy setentero y tirando tanto de actores profesionales, personajes famosos, como de familiares y amigos.

MOI (Moisés Ramírez - 1972, Córdoba)

Dibujante que ha publicado entre otros medios en Totem, El jueves, Diario Córdoba, Diario Siglo XXI, El Batracio amarillo, Killer Toons. Durante su carrera ha recibido numerosos premios de humor grafico y caricatura como el 1º premio del concurso internacional de Humor gráfico de Lleida, Mastercup de China, Premio Lorenzo Goñi, JB joven y brillante, etc. Ha expuesto en más de 100 ocasiones a nivel local, nacional e internacional. Realiza talleres formativos y actualmente vive del dibujo trabajando para empresas y particulares como caricaturista de eventos, entre sus clientes constan grandes empresas como Banco Santander, Coca cola, Orange, Samsung, Huawei, Renault o Mercedes Benz.