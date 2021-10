Ocho tipos de lámparas que transformarán tu hogar ​Se trata de piezas tan decorativas como funcionales, capaces de transformar un ambiente con su sola presencia. En este artículo, algunas recomendaciones e ideas Redacción

martes, 26 de octubre de 2021, 08:24 h (CET) Desde los arquitectos más famosos de la historia como Le Corbusier o Gaudí hasta los escultores más modernos y los interistas: todos reconocen que el papel de la luz es fundamental en los ambientes donde vivimos. Basta con ingresar a un espacio bien iluminado para sentir que cambia nuestra energía, nuestras ganas de permanecer en él. El juego de luces y sombras, la dirección en que viaja la luz y los ornamentos que se eligen con estos criterios, pueden cambiar por completo la atmósfera de un ambiente.



Conscientes de esta realidad, los fabricantes de lámparas de diseño han creado piezas únicas y sofisticadas. Siguiendo la tendencia de los diseñadores contemporáneos, ofrecen una enorme variedad de lámparas de techo y de mesa con diferentes acabados, materiales y colores. Para todos los gustos, para todos los bolsillos. A continuación, algunas recomendaciones.

Lámparas que brindan mucho más que luz

Lámpara de pie con patas de madera El estilo nórdico gana terreno en las tendencias decorativas actuales y se abre camino en el ámbito doméstico, oficinas y hasta espacios públicos. Una lámpara de pie con patas de madera y tonos naturales, síntesis perfecta de este estilo, creará ambientes cálidos y acogedores. La lámpara de pie Lilly del catálogo de NorthDeco es el ejemplo perfecto para este tipo de lámparas, con su pantalla de tela en tono beige y un diseño realmente único.

Lámpara de techo de aluminio acabado mate Este tipo de lámparas son ideales para ambientes modernos e industriales, cocinas con islas centrales o amplios comedores y locales de restauración. Suelen estar compuestas por un aluminio con acabado mate en el exterior y un interior cobrizo rugoso que reflecta la luz.

Lámparas de mesa con aluminio y cristal Se trata de una de las apuestas más actuales de los diseñadores, ya que son materiales que usualmente no se incluyen en la fabricación de lámparas de mesa. Sin embargo, la conjunción de los mismos da como resultado un estilo simple y elegante. Además, se trata de un diseño atemporal que se combina perfectamente en cualquier rincón del hogar.

Lámpara de techo con cuerda gruesa Una lámpara de estas características combina a la perfección con ambientes vintage y rústicos. Además, brinda una generosa fuente lumínica ya que la bombilla cuelga directamente de la cuerda sin barreras de sombra. Un ejemplo interesante es la Lámpara de techo Lindas de NorthDeco. “Esta bonita pieza de estilo rústico se compone de una cuerda gruesa que sujeta la bombilla en su extremo. Es una composición de lo más original”, opinan los responsables de esta tienda.

Lámparas de mesa con figuras de animales Una propuesta más atrevida y con mucha personalidad, que no dejará indiferente a quien entre en esa habitación. Conejos, caballos, perros y hasta libélulas pueden generar diseños magníficos.

Lámparas de mesa de policarbonato transparente Aunque son más comunes en locales de hostelería y restauración, se pueden incluir perfectamente en el ámbito del hogar. Se fabrican en colores vívidos y pueden combinarse a la perfección con rincones vintage.

Lámparas de techo con estructura de acero Generalmente asociada al estilo industrial, estas lámparas sacan partido a las virtudes decorativas del acero en artículos excepcionales. Están inspiradas en el diseño industrial de mediados del SXX, con claras características modernas.

Lámparas de pared minimalistas Fabricadas en acero al carbono y tonos neutros, estos pequeños ornamentos enfocan y dirigen la luz hacia la dirección deseada, resaltando aquello que nos interesa. El modelo Arne del catálogo de NotrhDeco es un buen ejemplo por sus líneas básicas, acabado negro mate y tamaño reducido.

Cómo elegir lámparas para ambientes pequeños

Al ver las nuevas propuestas de los fabricantes de lámparas de diseño, muchas personas piensan que no pueden usarse en ambientes pequeños. Sin embargo, la realidad muestra que sabiendo iluminar correctamente ambientes pequeños se puede conseguir el efecto de que parezcan mucho más grandes.

La iluminación empotrada y de techo, es una excelente opción cuando se trata de pocos metros cuadrados, ya que brindan sensación de amplitud. Otra buena idea es sectorizar espacios con diferentes artefactos lumínicos, algo así como “una lámpara para cada rincón”. También se recomiendan diseños de estilo ligero, no sobrecargado. Cuanto más sutil sea el estilo, dará mayor sensación de espacio.

Los estilos favoritos para espacios amplios

Cuando los ambientes son más generosos, se pueden incluir lámparas con diseños más complejos, materiales más robustos y mayor volumen. Por lo general, los estilos nórdico, industrial y japandi son los que mejor se llevan cuando se trata de ambientes grandes y techos en altura, siempre combinándose adecuadamente con la entrada de luz natural, la sombra de los muebles y el resto de los materiales decorativos.

Recomendaciones finales para iluminar un hogar

Además de elegir entre estos modernos y sofisticados diseños, es importante tener en cuenta la tonalidad de la luz en dichas lámparas. La iluminación artificial siempre intenta emular lo mejor de la natural y por eso podemos elegir entre luz fría o caliente.

Las luces más blanquecinas y frías son aconsejables en los ambientes más utilizados, como la cocina o el baño. En cambio, para los ambientes sociales y de relax, como el dormitorio o el salón, se recomiendan los tonos cálidos y amarillos, ya que favorecen el descanso y crean una atmósfera mucho más acogedora.

